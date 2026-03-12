ETV Bharat / state

ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗେ ନିଆଁ, ବନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ସଜାଗ ବନ ବିଭାଗ

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷପ । ସରଞ୍ଜାମ ସହ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ । ୮୮୮ କିମି ଫାୟାର ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ।

Forest Fire Preparedness and Management in Gajapati
ଗଜପତି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 12, 2026 at 10:23 PM IST

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ବିଶେଷ କରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଜିଲ୍ଲାରେ 1500ଟି ନିଆଁ ଲାଗିବା ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଗତବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବା ବେଳେ 1200ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରାୟ 78 ପ୍ରତିଶତ ନିଆଁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭାବେ ଲାଗିଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ 45ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଫଳତା ସହ ଏହାକୁ ଲିଭାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଗଜପତି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନା (ETV Bharat)

ବିଶେଷକରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଡୁ ଚାଷ, ମକା ଚାଷ, ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି । ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ବନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ ସହ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କେ. ନାଗରାଜୁ

୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍‌ ଦ୍ବାରା ଏକ ବନଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ କ୍ଷମତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରର ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ନିବାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଅଗ୍ନିନିବାରଣ ଉପକରଣର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ।

Forest Fire Preparedness and Management in Gajapati
ଗଜପତି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନା (ETV Bharat)
ଫାୟାର ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି:

ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୮୮୮ କି.ମି. ଫାୟାର ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୮୧ କି.ମି. ଫାୟାର ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।

୨୪x୭ ଜଙ୍ଗଲ ଆଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ:

  • ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତିକୁ ତ୍ବରିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୨୪x୭ ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି ।
  • ୨୪x୭ ଡିଭିଜନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ନମ୍ବର: ୯୩୪୮୪୦୫୩୬୦ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
  • ଏହାସହ ଡିଭିଜନର ସମସ୍ତ ୭ଟି ରେଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ୨୪x୭ ଜଙ୍ଗଲ ଆଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି ।

ରେଞ୍ଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ:
୧. ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ରେଞ୍ଜ – ୮୧୪୪୦୨୭୭୮୨

୨. ମୋହ‌ନା ରେଞ୍ଜ – ୭୦୦୮୪୮୮୫୭୫

୩. ଆର୍. ଉଦୟଗିରି ରେଞ୍ଜ – ୮୮୯୫୯୫୨୮୭୦

୪. ରାମଗିରି ରେଞ୍ଜ -୮୦୧୮୫୫୯୧୯୨

୫. ମୋହେନ୍ଦ୍ର ରେଞ୍ଜ – ୯୮୫୩୦୪୪୯୭୧

୬. କାଶୀନଗର ରେଞ୍ଜ – ୭୮୪୬୮୮୬୯୮୦

୭. ଦେବଗିରି ରେଞ୍ଜ - ୯୫୫୬୩୯୫୫୨୭

Forest Fire Preparedness and Management in Gajapati
ଗଜପତି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନା (ETV Bharat)
ସଚେତନତା ଓ ସମୁଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ:ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ‌ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୫୯୬ଟି ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନି ସଚେତନତା ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାମସଭା, ପଦଯାତ୍ରା, ଆଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ, ଆଦିବାସୀ ନାଟକ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ଯମରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ଦେବଗିରି ରେଞ୍ଜରେ ବାସକାଠିଆ ଓ ମୋହନା ରେଞ୍ଜରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏହାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHGs), ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି (VSS), ଅର୍ଦ୍ଧସାରକାରୀ ସଂଗଠନ (NGO) ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହିଛି । ପୋଷ୍ଟର, ଭିଡିଓ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ରାସ୍ତା ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ।ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ନିରୀକ୍ଷଣ:

ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସନ୍ଦେହ ଓ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ FSI Fire Portal ଓ Van Agni Portalକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । SNPP ଓ MODIS ସେନ୍ସର ଆଧାରିତ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫାୟାର ଆଲର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟାନ୍ତରରେ ମିଳୁଛି । ଏହି ଆଲର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ OFMS ଆପ୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି । ଯାହାଫଳରେ ଅଗ୍ନିପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ।

Forest Fire Preparedness and Management in Gajapati
ଗଜପତି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନା (ETV Bharat)
ଭିଭି ସଂରଚନା ସୁବିଧା ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମର୍ଥନ:

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକରେ ୧୬ଟି ଅଗ୍ନିନିବାରଣ ଯାନ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୧୨୨ଟି ଫାୟାର ବିଟର, ରେକ୍, ଥମ୍ପର ଓ ଫାୟାର ଝାଡୁ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଗ୍ନିନିବାରଣ ଉପକରଣ ସମସ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଓ ବିଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ସୂଚାରୁ ଭାବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଉପକରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଯାଞ୍ଚ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ।

ମାନବ ସମ୍ପଦ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରର ସଚେତନତା:

ଅଗ୍ନିପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୩୯ ଜଣ ଅଗ୍ନି ସ୍କୁଆଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସନ୍ଦେହ, ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ତ୍ବରିତ ନିବାରଣରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବନ ବିଭାଗ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସମସ୍ତ ହିତଧାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ କେ. ନାଗରାଜୁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

