ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗେ ନିଆଁ, ବନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ସଜାଗ ବନ ବିଭାଗ

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷପ । ସରଞ୍ଜାମ ସହ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ । ୮୮୮ କିମି ଫାୟାର ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ।
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ବିଶେଷ କରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଜିଲ୍ଲାରେ 1500ଟି ନିଆଁ ଲାଗିବା ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଗତବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବା ବେଳେ 1200ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରାୟ 78 ପ୍ରତିଶତ ନିଆଁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭାବେ ଲାଗିଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ 45ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଫଳତା ସହ ଏହାକୁ ଲିଭାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବିଶେଷକରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଡୁ ଚାଷ, ମକା ଚାଷ, ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି । ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ବନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ ସହ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କେ. ନାଗରାଜୁ ।
୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା ଏକ ବନଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ କ୍ଷମତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରର ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ନିବାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଅଗ୍ନିନିବାରଣ ଉପକରଣର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୮୮୮ କି.ମି. ଫାୟାର ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୮୧ କି.ମି. ଫାୟାର ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।
୨୪x୭ ଜଙ୍ଗଲ ଆଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ:
- ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତିକୁ ତ୍ବରିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୨୪x୭ ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି ।
- ୨୪x୭ ଡିଭିଜନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ନମ୍ବର: ୯୩୪୮୪୦୫୩୬୦ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
- ଏହାସହ ଡିଭିଜନର ସମସ୍ତ ୭ଟି ରେଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ୨୪x୭ ଜଙ୍ଗଲ ଆଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି ।
ରେଞ୍ଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ:
୧. ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ରେଞ୍ଜ – ୮୧୪୪୦୨୭୭୮୨
୨. ମୋହନା ରେଞ୍ଜ – ୭୦୦୮୪୮୮୫୭୫
୩. ଆର୍. ଉଦୟଗିରି ରେଞ୍ଜ – ୮୮୯୫୯୫୨୮୭୦
୪. ରାମଗିରି ରେଞ୍ଜ -୮୦୧୮୫୫୯୧୯୨
୫. ମୋହେନ୍ଦ୍ର ରେଞ୍ଜ – ୯୮୫୩୦୪୪୯୭୧
୬. କାଶୀନଗର ରେଞ୍ଜ – ୭୮୪୬୮୮୬୯୮୦
୭. ଦେବଗିରି ରେଞ୍ଜ - ୯୫୫୬୩୯୫୫୨୭
ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସନ୍ଦେହ ଓ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ FSI Fire Portal ଓ Van Agni Portalକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । SNPP ଓ MODIS ସେନ୍ସର ଆଧାରିତ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫାୟାର ଆଲର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟାନ୍ତରରେ ମିଳୁଛି । ଏହି ଆଲର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ OFMS ଆପ୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି । ଯାହାଫଳରେ ଅଗ୍ନିପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକରେ ୧୬ଟି ଅଗ୍ନିନିବାରଣ ଯାନ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୧୨୨ଟି ଫାୟାର ବିଟର, ରେକ୍, ଥମ୍ପର ଓ ଫାୟାର ଝାଡୁ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଗ୍ନିନିବାରଣ ଉପକରଣ ସମସ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଓ ବିଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ସୂଚାରୁ ଭାବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଉପକରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଯାଞ୍ଚ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ।
ମାନବ ସମ୍ପଦ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରର ସଚେତନତା:
ଅଗ୍ନିପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୩୯ ଜଣ ଅଗ୍ନି ସ୍କୁଆଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସନ୍ଦେହ, ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ତ୍ବରିତ ନିବାରଣରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବନ ବିଭାଗ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସମସ୍ତ ହିତଧାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ କେ. ନାଗରାଜୁ ।
