ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର
ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 26, 2026 at 9:20 PM IST
State Election Commissioner, ସମ୍ବଲପୁର : ଆଗାମୀ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ, ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l
ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନିର୍ଭୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ମୃତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଆସନ୍ତା ୨୧ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅୟୋଗଙ୍କ ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ହେବ ସର୍ଭେ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ ସରିଛି, ଆଉ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଯେଉଁସବୁ ଅସହମତି ତଥା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତାର ଫୈସଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଏନେଇ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି l ପଂଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନର ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ l ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୭ରେ ଏହାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ l ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାଲ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବୁ l ଏହା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲି ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ଏସଆଇଆର ପୂର୍ବର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଓ ଏହାର ପରର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ର ତଫାତ ରହୁଛି l ଏହା ୨%ରୁ ୩% ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ୧୦% ହେଲେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ହେବ l
ଅନ୍ୟପଟେ କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରେ dual ଭୋଟର କାର୍ଡ କେମିତି ହେଉଛି, ଏହା ଆଗାମୀ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ କି ? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପଚରା ଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନେଇ ଏବେ କିଛି କହି ହେବନି, ସେଠାକୁ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର