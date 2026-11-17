ବାତ୍ୟା ଅକାବାନ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଡ୍ୟାମ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ନମ୍ବର ଜାରି କଲା ବିଇଏମସି
ବାତ୍ୟା ଅକାବାନ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଓ ବିଇଏମସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ/ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 17, 2026 at 7:34 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 7:42 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅକବାନକୁ ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଆ ଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଅକାବାନ୍ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ କମିଶନର ଏ .ସସ୍ୟ ରେଡ୍ଡୀ, ଡେପୁଟି ମେୟର ଇ.ବିବେକ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଜନଜୀବନ, ଜୀବିକା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୋମବାର, ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶୁଭା ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ସମୟୋଚିତ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଓ ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ, ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଆଗୁଆ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ଅବବାହିକାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ କମାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୈତରଣୀ ଅବବାହିକା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
18 ତାରିଖରୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ଖୋଲିବ ବିଇଏମସି
ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ନିଗମର ମେୟର ସଙ୍ଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ସକାଳଠାରୁ ଏକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
ସହରରେ ସମୁଦାୟ ୨୪ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ସେଗୁଡିକର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ସକାଶେ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ l ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଚ୍ଚାଘର ରହୁଥିବା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ସେହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯିବ l ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ସହରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ବାହାନା ନାଳ ଓ ସାପୁଆ ନାଳ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଜବରଦଖଲକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ହଟାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସହଜ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏବେ ବି କେତେକ ଗଛ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ ନିଗମ ଅଧିକାରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଟାଟା ପାୱାର ସଂସ୍ଥା, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେହି ଗଛ ଗୁଡିକର ଡାଳ ଆଗୁଆ କାଟିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।
ଜାରି ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ନମ୍ବର
ସେହିପରି ଜଳବନ୍ଦୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ନାଳ ସଫା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନାଳ ସଫା ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ବର୍ଷାର ଅନୁଭବକୁ ମନରେ ରଖି ଉଭୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣ ଅଯଥା ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ, ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ମହାନଗର ନିଗମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ନମ୍ବର 7608880480ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି l
ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କମିଶନର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ସହିତ, ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି,ନିଗମର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର/ ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା 'ଅକବାନ' ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସରକାର; ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୦ରେ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା; ଆଲର୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ