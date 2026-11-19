‘ଆକଭାନ୍’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି: 1.38 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଚାଳନା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 19, 2026 at 11:00 PM IST
Cyclone Preparations in Ganjam, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଅକଭାନ୍’କୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋରଦାର ହୋଇଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନକୁ ନେଇ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ, ପ୍ରଭାବ ଓ ପବନର ବେଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମୁକାବିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ବ୍ଲକ୍ରେ ଚିକିଟି, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା, ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ବ୍ଲକ୍ରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଚାଳନା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଛତ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନହାନି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଓ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ । ବାତ୍ୟାର ଗତି ଓ ଦିଗ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବଦଳିପାରେ । ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନ ନେଇ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୨ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଓ ପବନକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷେ ୩୮ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ-
ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୮୪ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ହେଲେ ଯେପରି ଅସୁରକ୍ଷିତ ନ ରୁହନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।
ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ଆଶ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା-
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ଆଶ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ବ୍ଲକ୍ର ୨୧ଟି ଗ୍ରାମର ୫,୨୦୧ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବ୍ଲକ୍ରେ ୧୧ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ୩ଟି ବ୍ଲକ୍ସ୍ତରୀୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ବ୍ଳକର ରାମେୟାପାଟଣାରୁ ୧,୪୩୫ ଜଣ ଏବଂ ପାତି ସୁନାପୁରରୁ ୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଗତ ବାତ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ବ୍ଳକର ମହିଷାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘୁଆ ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ର ନୂଆ ଗୋଳାବନ୍ଧ, ବକ୍ସିପଲ୍ଲୀ ଓ ମାର୍କଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ସହ ରନ୍ଧା ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍ରେ କାଳିପଲ୍ଲୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୮,୧୫୪ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି । ବରଙ୍ଗ, ବଡ଼ମାଧପୁର ଓ ପୋଟଲାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ୍ର ୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୭ଟି ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ ୪,୨୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ରତଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକ୍ରେ ୩୨ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସମଲ ଓ ବଳରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ସହ ବଳରାମପୁରରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଖରଖରି ନାଳର ମରାମତି ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରିତ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ନଦୀ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର-
ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବର୍ଷା ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଘଲଟି, ଘୋଡ଼ାହାଡ଼, ଘଟକେଶ୍ୱର, ଧନେଇ ଓ ହରଭଙ୍ଗୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡ଼ା ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଡହ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ, ବାଘୁଆରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଖରଖରିଆ, ପ୍ରାସଙ୍ଗା, ବାହୁଦା ଓ ବାଗି ନଦୀ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନଦୀ, ନାଳ ଓ ଜଳାଶୟର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ-
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ନୀଳାଞ୍ଚଳନଗର ଓ ଗଜପତିନଗରର ଡ୍ରେନ୍ ମରାମତି, ବ୍ରହ୍ମାପଲ୍ଲୀ ନାଳର ମରାମତି ଏବଂ ଗଜପତିନଗରର ୧୪ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ନିକଟରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ନାଳର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଧନେଇ ଓ ହରଭଙ୍ଗୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଓ ବଳରାମପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
ରାସ୍ତାର ବିପଦପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇବା, ଡ୍ରେନ୍ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥ ସଫା ରଖିବା ସହ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁଦ ରଖିବା ସହ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ରଖିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ନାୟକ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଓ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାରୀମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନହାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଆହୁରି ନିଷ୍ଠା, ସମନ୍ୱୟ ଓ ତତ୍ପରତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗୋପାଳପୁରର ନିକଟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ', ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ପ୍ରସ୍ତୁତି, 11 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର