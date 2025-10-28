ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ମୋନ୍ଥା; '୧୪୪୫ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ, ୧୫୬୦ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର'- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍। ଜାରି କରାଯାଇଛି ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ।
Published : October 28, 2025 at 12:02 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪୪୫ଟି ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ୨୭୪୭ ଜଣ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୧୫୬୦ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୩୫,୬୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୩ ହଜାର ଲୋକ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪୦ଟି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମୋନ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସାମନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୮ କିମି ବେଗରେ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି । ପ୍ରାୟ ୭ କିମି ଦୂରରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳଠୁ ଅଛି । ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନରେ ନଥିବା କିଛି ଜିଲ୍ଲା ୨୯ ଓ ୩୦ ତାରିଖ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ୟେଲୋ ଜୋନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ୮ ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି । ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନରେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରେଡ୍ ଜୋନରେ ଥିବା କନ୍ଧମାଳ ୟୋଲୋ ଜୋନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି । ବୌଦ୍ଧ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନକୁ ଆସିଛି । ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡା, ବରଗଡ଼ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ନବରଙ୍ଗପୁର ରେଡ୍ ଜୋନରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି । ୨୯ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନରେ ରହିବ । ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ୟେଲୋ ଜୋନକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ।"
ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪୪୫ଟି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ୩୫୬୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି । ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି । ମାଲକାନଗିରିରେ ୬୨ଟି, କୋରାପୁଟରେ ୨୪୭ଟି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୦୪ଟି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ୧୬୪ଟି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୧୦୦ଟି, ଗଞ୍ଜାମରେ ୧୦୨୯ଟି, ଗଜପତିରେ ୪୫ଟି, କନ୍ଧମାଳରେ ୪୧ଟି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୧, କୋରାପୁଟରେ ୩୮, ଗଂଜାମରେ ୩୧୪, ଗଜପତିରେ ୨୫୫୪, କନ୍ଧମାଳରେ ୪୧ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କେହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ୩୯୬୫, କୋରପୁଟରେ ୧୨୫, ରାୟଗଡ଼ାରେ ୬୩୧୪, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୨୨, ଗଞ୍ଜାମରେ ୧୬୫୭୦, ଗଜପତିରେ ୪୫୭୯ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ୧୧୦୦ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି । ଆଉ ୩୨ ହଜାର ୫୨୮ ଜଣ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ୨୭୪୭ ଜଣ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧୫୬୦ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪୦, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୩୮, ରାୟଗଡାରେ ୧୦୦, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୬୬, ଗଞ୍ଜାମରେ ୯୭୦, ଗଜପତିରେ ୯୮, କନ୍ଧମାଳରେ ୫୦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟରେ କେହି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଡାଟା ବେଶ ଅନୁସାରେ ଆଉ ୭୬୦ ଜଣ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ କନ୍ଧମାଳରେ ୫୯, ଗଜପତିରେ ୧୨୯, ଗଞ୍ଜାମରେ ୨୪୨, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୨୬୪, ରାୟଗଡାରେ ୫୨, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୬୫, କୋରାପୁଟରେ ୬୧, ମାଲକାନଗିରିରେ ୧୧୩ ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ।
ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ୍ରାଫ, ଏନଡିଆରଫ ଓ ଅଗ୍ନିଶମର ୧୨୮ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଟିମ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୦ ହୋଇଛି । ସେଥିରେ ୨୪ଟି ଓଡ୍ରାଫ, ୫ଟି ଏନଡିଆରଏଫ ଓ ୧୧୧ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି । 28 ତାରିଖରୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । କୋରାପୁଟ ଓ ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ଅଛି ।
ଏସଆରସି ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପବନର ବେଗ ୯୦ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ ୬୦ରୁ ୮୦ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିବ । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ୩୩୯ ଟି ପାହାଡ଼କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୁସ୍ଖଳନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, ମାଲକାନଗିରି ଭୁସ୍ଖଳନ କମେଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ ବିଏମସି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ୍
ବାତ୍ଯା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଏମସିର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ୟଲୋ ଜୋନରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ହେବା ନେଇ ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ସହରରେ କୁତ୍ରିମ ବନ୍ଯା, ଗଛ ପଡିବା, ଏଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଛଣ୍ଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ବିଏମସରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲା ଯାଇଛି। ବିଏମସି, ଫାୟାର, ପୋଲିସ, ପିଡୂବ୍ଳୁଡି, ବିଡିଏ , ଇଡକୋ, ଜାତୀୟ କାଜପଥ, ବନ ବିଭାଗ, ଟିପିଡିସିଓଲ ସମେତ ଲାଇନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। କିଭଳି ସଫେଇ ହେବ, ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ଯା ନହେବ, ସେ ନେଇ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଫାୟାର ଓ ଡ୍ରେନେଜ ଡିଭିଜନର ଟିମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯାନ ଓ ତେଲ ଦେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ଯା ଦେଖାଦେବ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଏହା ସହିତ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ୧୯୨୯ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ନେଇ କମିଶନର ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଯା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀକୁ ନଜରରେ ରଖି କଲ୍ଯାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ସ୍କୁଲ ଗିଡକରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁକାବିଲା ନେଇ ବିଏମସି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ମନ୍ଥା’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଏମସିର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ବିନା ଅନୁମତିରେ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ କଡାକଡି ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସହରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ସୂଚାରୁ ଭାବେ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକବଳ, ଗାଡି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଦି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଯେପରି କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଖୋଲାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଜେନ୍ସି ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯାହାକି ସ୍କୁଲ, କମ୍ଯୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ରଖାଯାଇଛି। ନାଗରିକମାନେ 1929 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ (24×7) ଫୋନ କରିବେ ଏବଂ ଆମ କର୍ପୋରେଟର୍ ମାନଙ୍କୁ , ୱାର୍ଡ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ କରି ଜଣାଇପାରିବେ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଫ୍ୟାୟର ଏବଂ ବିଏମସି ପମ୍ପ୍ କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ରଖାଯାଇଛି । ପରିମଳ ଜନିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ, ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ଅଂଚଳରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିବା ସହ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାଗିଦ କରାଯାଇଥିବା ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା କହିଛନ୍ତି।
ହାଇଆଲର୍ଟରେ ନନ୍ଦନକାନନ, ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସଜାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍। ଜାରି କରାଯାଇଛି ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ।
- ନନ୍ଦନକାନନ ଉପରେ କଡା ନଜର। 24×7 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଓ ବାଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି କଡା ନଜର।
- ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନ ମଧ୍ୟରେ 24 ଘାଣ୍ଟିଆ ଜଗି ରହିବେ। ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
- ଜରୁରୀକାଳିନ ସମସ୍ତ ଜିନଷକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଭଳି ଭାବେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନା କରିହେବ। ଯେଭଳି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅପ୍ରିତିକାର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଘଟେ।
- ଜରୁରୀକାଳିନ ପରିସ୍ଥିରରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଆଦିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ କରାଯିବ, ସଫା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।
- ଏହା ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମାଂସାହାରି ଓ ଅନନ୍ୟା ପ୍ରଜାତୀତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ରାତି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ କିଭଳି ରହିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହାସହିତ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ମେଡିକାଲ ଜିନିଷ ମହଜୁଦ ରକ୍ଷାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ସାପ ବିଷ ନିରୋଧ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ କରି ରଖାଯାଇଛି।
- ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଖବର ଦେବେ।
- ବାତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କିଛି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଯିବାଣୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ସେନେଇ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। ପାନୀୟଜଳର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗ ପ୍ରତି କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
- ଆବଶ୍ୟକପଡ଼ିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସତରକାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାକୁ ମାଡ଼ିଆସୁଛି 'ମୋନ୍ଥା'; ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରଶାସନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Cyclone Montha: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁର ମନା, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର