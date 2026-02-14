ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୁଡ଼ାନ୍ତ, ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିବେ ୩୨ ସେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ

ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୁଡ଼ାନ୍ତ, ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିବେ ୩୨ ସେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ
ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ରାତି ୨ଟାରୁ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ହରିହର ଭେଟ ଓ ରାତି ୩ ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି ।
Published : February 14, 2026 at 8:06 PM IST
ପୁରୀ: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୁଡ଼ାନ୍ତ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଓ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ରୀତି, ନୀତି, ହରିହର ଭେଟ, ମହାଦୀପ ତଥା ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ତବ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଦେବ ରୂପରେ କଳ୍ପିତ । ସେହିପରି ଲକ୍ଷେ ଲିଙ୍ଗର ରାଜା, ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ।
ନୀତି ନୀର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ସାଢ଼େ ୧୨ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମଇଲମ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ସରିବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଭକ୍ତ ମାନେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଲାଇନ୍ ବାନ୍ଧି ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ଗତକାଲି ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ଲୋକନାଥ ପୀଠ ପାର୍ବତୀ ସାଗର ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ ହୋଇଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ପଞ୍ଚଦଶ ତମ ବୃହତ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଜାଗର ଦୀପ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଏହି ମହାର୍ଘ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଜାଗର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ କରିଥିଲେ ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲମ୍ୱା ବ୍ୟାରିକେଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି । ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ରାତି ୨ଟାରୁ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ହରିହର ଭେଟ ଓ ରାତି ୩ ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଂପନ୍ନ କରିବା," ପାଇଁ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ୩୨ ସେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ, ୧୬ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୬ ଡିଏସପି, ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ମୁତୟନ ହେବେ। ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଲାଇଟ ହାଉସ, ମଙ୍ଗଳାଘାଟ, ଗାଣ୍ଡୁଆ ଚଉରା ଛକ ଠାରୁ ନୋ ଭେହିକିଲ୍ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ