ETV Bharat / state

ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଚଳିତ ଥର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ 56 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ

ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ । ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sital Sasthi preparedness meeting
ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବସିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 24, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ଆସନ୍ତା ଜୁନ 15 ତାରିଖରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଯାତ୍ରା କିପରି ସୁନ୍ଦର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର । ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବସିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସହରର ନନ୍ଦପଡ଼ା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଏବଂ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧିକ ଜନଗହଳି ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ସହଜରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ। ତେବେ ଯାତ୍ରା ପୁର୍ବରୁ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ସ୍ବଚ୍ଛତା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ମରାମତି, ଜବର ଦଖଳ ଉଚ୍ଛେଦ, ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

Sital Sasthi preparedness meeting
ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବସିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଏହାସହ ଚଳିତ ଥର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକୁ କେମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରାଯିବ, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କିପରି କାମ କରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାତ୍ରା କମିଟିମାନଙ୍କ ସହ କିପରି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କିପରି ଅନୁଶାସନ ପୂର୍ବକ ଯାତ୍ରା କରାଯିବ, ସେନେଇ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ସ୍ବେରେଜ, ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ଓ ୱାଟକୋର ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍ ଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର l

preparation for Sital Sasthi festival
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରତି ପୂଜା କମିଟିକୁ ଓଆରଏସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୁତୟନ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ୍ ଖାଦ୍ୟମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଯାତ୍ରା ପାଇ ସହରରେ ଅନବରତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ୱାଟକୋ ଓ ପିଏଚଡି ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟାଙ୍କି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟଙ୍କର ନିୟୋଜିତ କରିବେ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ସାମିଲ ହେବେ । ସହରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ TPWODLକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ । ରାସ୍ତାକଡ଼ ଏବଂ ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍‌ରେ ଅଧିକ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କରାଯିବ।
Sital Sasthi preparedness meeting
ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବସିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, "ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ପ୍ରାୟ 56 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ । ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି । ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ଅଭଜ୍ଞତା ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଆଦ୍ୟପର୍ବ: ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଚୟନ ହେଲେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପିତାମାତା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SITAL SASTHI FESTIVAL 2026
SAMBALPUR NEWS
ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା
WESTERN ODISHA FAMOUS FESTIVAL
SITAL SASTHI PREPAREDNESS MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.