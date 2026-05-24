ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଚଳିତ ଥର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ 56 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ
ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ । ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 24, 2026 at 6:10 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ଆସନ୍ତା ଜୁନ 15 ତାରିଖରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଯାତ୍ରା କିପରି ସୁନ୍ଦର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର । ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସହରର ନନ୍ଦପଡ଼ା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଏବଂ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧିକ ଜନଗହଳି ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ସହଜରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ। ତେବେ ଯାତ୍ରା ପୁର୍ବରୁ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ସ୍ବଚ୍ଛତା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ମରାମତି, ଜବର ଦଖଳ ଉଚ୍ଛେଦ, ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହାସହ ଚଳିତ ଥର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକୁ କେମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରାଯିବ, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କିପରି କାମ କରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାତ୍ରା କମିଟିମାନଙ୍କ ସହ କିପରି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କିପରି ଅନୁଶାସନ ପୂର୍ବକ ଯାତ୍ରା କରାଯିବ, ସେନେଇ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ସ୍ବେରେଜ, ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ଓ ୱାଟକୋର ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍ ଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର