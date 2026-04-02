ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ବାହାରିଲା ଚାପ ଡଙ୍ଗା
ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳରାଶି ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଅଣାଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ ଡଙ୍ଗା । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 2, 2026 at 3:46 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 20ରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦିନଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମହାପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ବିଜେ କରି ନନ୍ଦା ଭଦ୍ରା ଦୁଇଟି ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ଜଳକ୍ରୀଡା କରିବେ ।
ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ବାହାରକୁ କଢା ଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ ଡଙ୍ଗା:
ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ ଡଙ୍ଗାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳରାଶିରୁ ଉପରକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ୫ଟି ଡଙ୍ଗା ନନ୍ଦା, ଭଦ୍ରା ଓ ବୈଜୟନ୍ତୀକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ରାଶି ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ତଥା ପିଚୁ ରାଳ, ଝୁଣାକୁ ଗରମ କରାଯାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯିବା । ଯାହାକି ଡଙ୍ଗାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ।
ନବକଳେବରରେ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ନୂଆ ଡଙ୍ଗା:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ ଡଙ୍ଗା ନନ୍ଦା, ଭଦ୍ରା ଓ ବୈଜୟନ୍ତୀକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳରାଶି ତଳେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ । ପୁଣି ପରବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ୫ଟି ଡଙ୍ଗାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ରାଶି ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଅଣାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି ଓ ପିଚୁରାଳ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଏ । ଯାହା ଫଳରେ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଡଙ୍ଗାଟି ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଜଳ ରାଶି ଭିତରେ ରହିଲେ ବି କାଠ ଡଙ୍ଗାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ । ଦେବେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର ପଡିବ ତାହାର ପର ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂଆ ଚାପ ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାଣ ହେବାର ବିଧି ରହିଛି ।
ଭଲରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା:
ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ କୁହନ୍ତି, ‘ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ରାଶି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ୫ଟି ଡଙ୍ଗାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆଣିଲୁ । ଡଙ୍ଗା ପାଣି ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ଖରାରେ ସବୁ ଡଙ୍ଗାକୁ ଶୁଖାଇବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଭଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ।’
କାହିଁକି କ୍ଷତି ହୁଏନି ଡଙ୍ଗା ?
ବରିଷ୍ଠ ଭୋଇ ସେବକ କାର୍ତ୍ତିକ ଭୋଇ କୁହନ୍ତି, ‘ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ । ସାଳୁଆ କାଠରେ ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ । ପାଣି ଯୋଗୁ ଡଙ୍ଗା ଯେଭଳି କିଛି କ୍ଷତି ନହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଲେପ ପିଚୁ ରାଳ ଝୁଣା ରନ୍ଧାଯାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଲେପ ଦିଆଯାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଡଙ୍ଗା ବର୍ଷ ତମାମ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ ।’
21 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂନରା ସେବକ ଶରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଅବସର ବିନୋଦନ ଭଳି ସୁଶୀତଳତା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରୁ ୨୧ ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଭୁଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀ ମଦନମୋହନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚ ଶଙ୍କର ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, ଲୋକନାଥ, କପାଳମୋଚନ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି । ଠାକୁର ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ ଥିବା ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳକେଳି କରିଥାନ୍ତି । କେଳି ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ।’
ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ବାମଦେବ ସଂହିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ୨୧ ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଜଳ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବାହାର ଚନ୍ଦନ କୁହାଯାଏ । ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦିବସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭିତର ଚନ୍ଦନ କୁହାଯାଏ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ