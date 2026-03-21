ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ, ଆଶା ଦିଦି ଲୁଟର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 21, 2026 at 10:47 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ନୂଆ ମାୟାଜାଲ । ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଅବା ସ୍କିମ୍ କଥା କହି କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଥିବା ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ନୂଆ ଚାଲ୍ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମୌଳିକ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଶା ଦିଦି ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ କହି ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ ମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି । ଲୁଟେରା ମାନଙ୍କ ଏହି ଜାଲରେ ୫ ମାସର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଦିନ ତଳେ ମା' ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି ଶିକାର ।

କେଉଁଠି ଓ କେଉଁମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟର ଶିକାର:-
ସାଇବର୍ ଠକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ମହିଳା । ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରସୂତୀଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୁଟର ଶିକାର । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ।ଡେରାବିଶ ଥାନା ଅଧିନ ଖମୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶୋକ ଗାଁର ସୁନୀତା ବାରିକ ୫ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ବେଳେ ମମତା ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଓ ସରକାରୀ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ କହି ହ୍ୱାଟସ୍ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇ ୮୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, ସାଇବର ଲୁଟେରା । ସେହିପରି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗାଁର ପ୍ରସୂତୀ (ତିନି ଦିନ ଝିଅର ମା') ମିନତୀ ଦାସଙ୍କୁ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ କଲ୍ କରି ସାଇବର ଠକ ମାନେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ୧୮ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଗାଁର ଅନ୍ୟଜଣେ ପ୍ରସୂତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏସବୁ ସାଇବର ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଆଶା ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆଶା ଦିଦି ପାଲଟିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ, ଫୋନ୍ କାଟିଲେ ଆସୁଛି ଚାକିରୀ ନେଇଯିବାର ଧମକ:-
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ସମୟରେ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆଶା ଦିଦିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଦିଦିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଶା ଦିଦିମାନେ, ସାଇବର ଠକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନପାରି ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବା ସ୍ଵୀକାର କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ସାଇବର ଲୁଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗାଁର ଆଶା ଦିଦି ରୁବି ବେହେରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହନ୍ତି,"ମୋତେ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଓ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତୀ ଥିବା ନେଇ ପଚାରିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରିଲି ଓ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ହେଡ୍ ଅଫିସରୁ କହୁଥିବା ମୋତେ କହିଲେ । ପରେ ମିନତୀ ଦାସଙ୍କ ଡେଲିଭରି ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ହଁ ବୋଲି କହିଲି । ତେବେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ ସେନେଇ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ୱର ମାଗିଲେ ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମ୍ୱର ଦେବା ପରେ ସେ ମୋତେ ଲାଇନ୍ (କନଫରେନ୍ସ କଲ)ରେ ରଖି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ମୋ କଥା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନଥିବା କହି କଲ କାଟିଦେଲେ । ମୁଁ ଏଇ କିଛିମାସ ତଳେ ଚାକିରୀ କରିଛି ଆଉ ମୋତେ ସେ ଚାକିରୀ ନେଇଯିବା ଭୟ ଦେଖାଇବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମ୍ୱର ଦେଇଥିଲି । ତାଙ୍କର (ପ୍ରସୂତୀ) ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେ ଠକ କାଟି ନେଇଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ରାଣ ପକାଇ କହୁଛି ମୁଁ ଟଙ୍କା କଟିବା ନେଇ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ିଦେବି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଡେରାବିଶ ଥାନା ଅଧିନ ବିଶୋକ ଗାଁର ଆଶା ଦିଦି ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୂପରେ ଗର୍ଭବତୀ ସୁନିତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଆଶା ଦିଦି ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ କାମ କରୁଥିବା ସବସେଣ୍ଟର ଅଧିନରେ ତିନି ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଜଣେ ପ୍ରସୂତୀ ଅଛନ୍ତି । ମୋତେ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ପ୍ରଥମେ କଲ କରି ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସରୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା, ଛତୁଆ ଦିଆ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ । ସୁନୀତା ନମ୍ବର ମାଗିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅମଙ୍ଗ ହେଲି ଓ ମୋର ମମତା ଦିବସ ଥିବା କହି କଲ କାଟିଦେଲି । ସେ ପୁଣିଥରେ କଲ କରି ମୋ ଚାକିରୀ ନେଇ ନିଲମ୍ବନ କରାଇଦେବ ବୋଲି କହି ଧମକ ଦେଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ନମ୍ୱର ଦେବା ପରେ ସେ ସୁନୀତାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ କୁ ଆଣି କଥା କରାଇ ତାକୁ ଟୀକାକରଣ, ଅଣ୍ଡା, ଛତୁଆ, ଓଜନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ । ଏହାପରେ ମୋତେ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖି ସୁନୀତା ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମମତା ଦିବସ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ କଲରେ ଥାଇ ଘର ଝାଡୁ ମାରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି । ତେବେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ନ ଆସିବାରୁ ANM ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ସୁନୀତା ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଓ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କହିଥିଲେ । ପଇସା କଣ କେମିତି ଗଲା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି । ଏଇ ତିନି ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଆମକୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତୀଙ୍କ ନମ୍ବର ନଦେବାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସରୁ କହି ଧମକ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଚାକରୀ ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ନମ୍ୱର ଦେଇଥିଲି । ଠକ ଜଣଙ୍କ ସ୍ଵରରୁ ଜାଣି ପାରୁଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ୧୫ ଦିନ ତଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଓ ମୁଁ ସେତବେଳେ ଆମ ସାର ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସାଇବର ଠକାମୀର ଶିକାର ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:-
ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୁନୀତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ । ଧାର କରଜ କରି ପକ୍କା ଘର ଛାତ ପକାଇବା ପାଇଁ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା ଯେ ଲୁଟରେ ପଳାଇବ ସେନେଇ ଟିକେ ବି ସଂଶୟ ନଥିଲା । ତେବେ ଗତକାଲି ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ କଲ ତାଙ୍କର ପକ୍କାଘର ସ୍ବପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର୍ କରି ଦେଇଛି ।

ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସୁନୀତା ବାରିକ କୁହନ୍ତି,"ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କଲ ଆସିଲା ଆଉ ଆଶା ଦିଦି ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ ଲାଇନରେ ଥିବା କହି ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ହେଡ ଅଫିସରୁ କହୁଥିବା କହିଲା । ଆଶା ଦିଦି ମୋତେ ସାରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେବା ପାଇଁ କହିବା ସହ ସାର୍ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିବେ ସେତକ କହିବାକୁ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ସେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ସେଇଆ ମଧ୍ୟ କଲି । ଅଣ୍ଡା, ଛତୁଆ, ଟକ୍ସାଇଡ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ ଓ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି । ଏହାପରେ ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ହିନ୍ଦୀରେ ପଚାରିଲେ ଓ ଦିଦି ମନା କରିବା ପରେ ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଲାଇନରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ । ମୋର ଇଣ୍ଟରନେଟ ନ ପାଇବାରୁ ମୁଁ କଲ କାଟିଦେଲି ଓ ପରେ ଆଶା ଦିଦି ହ୍ୱାଟସ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ କଲ କରି କଥା ହୋଇ ଠକ କହୁଥିବା କଥା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବାକୁ କହିଲେ ଓ ମୁଁ ନ ବୁଝି ପାରିବାରୁ ମୋ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେଲି । ସେ କଥା ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ୍ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆମକୁ ପଠାଇଲେ ଓ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ମୋ ସ୍ବାମୀ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କଲେ । ପ୍ରଥମେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୯୬୦୦ ଟଙ୍କା କଟିଗଲା ଓ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ୮ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ୮୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟେରା ମାନେ ଲୁଟିନେଲେ । ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟୁଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆଶା ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଲାଇନରେ ଥିଲେ । ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ କଥା ହୋଇଛି ଆଶା ଦିଦି ଲାଇନରେ ଥିଲେ । ଏହି ଟଙ୍କା ଆମେ ହାତ ଉଧାର କରି ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ, ହେଲେ ମୋ ସବୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ । ଡେରାବିଶ ଥାନାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ହେଲେ ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବଳଭଦ୍ରପୁରର ପ୍ରସୂତୀ ମହିଳା ମିନତୀ ଦାସ ସାଇବର ଲୁଟର ଶିକାର ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି,"ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମକୁ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା,ଏହା ଆଗରୁ ଆମର ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଓ ସେ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ଲାଇନରେ ରଖି ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓ ରୁବି ଦିଦି ଆମର ଆଶା ଦିଦି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଁ ବୋଲି କହିଥିଲି । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଡ ଅଫିସରୁ କଲ ଆସିଛି, ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା ହୁଅ ବୋଲି ଆଶା ଦିଦି ରୁବି ମୋତେ କହିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ମୋତେ କଲ କରି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାରୀ ପଇସା ୯୬୦୦ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି କହିଲା ଓ ହ୍ୱାଟସଆପରେ ଲିଙ୍କ ପଠାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ ପେ ଓପନ କରିବାକୁ କହିଲେ । ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବାରୁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୧୮୪୦୦ ଟଙ୍କା କଟିଗଲା । ମୁଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରସୂତୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୂପରେ ୩୬୦୦ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ କହିଲେ । ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୋଟ୍ ୨୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଛୁ । ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ନୂଆ ଚାକିରୀ କରିଥିବାରୁ ଜାଣି ନପାରି ମୋ ନମ୍ୱର ଦେଇ ଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ ।"

ଘର କରିବାକୁ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା ଲୁଟ ହୋଇଗଲା, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ଖିଆପିଆ ନାହିଁ-ମହିଳାଙ୍କ ଦିଅର:-
ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ବିଶୋକ ଗାଁର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସୁନୀତା ସାଇବର ଲୁଟର ଶିକାର ହେବା ପରେ କେବଳ କର୍ମକୁ ଆଦରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସୁନୀତାଙ୍କ ଦିଅର ରମାକାନ୍ତ ବାରିକ କୁହନ୍ତି,"ଆମେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା । ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କୌଳିକ ବାରିକ ବୃତ୍ତି ସହ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଘର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଘରର ଛାତ ପକାଇବା ପାଇଁ ଧାର କରଜ କରି ଟଙ୍କା ଭାଉଜଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସାଇବର ଲୁଟେରା ମାନେ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ୮୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଡେରାବିଶ ପୋଲିସ ଓ ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ସରକାର ଓ ପୋଲିସକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।


ସାଇବର ଲୁଟ ସଚେତନତା ଓ ଅଭିନବ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଲୁଟ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଅଧିକାରୀ:-
ସମୟ ଗଡିବା ସହ ନିଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରି ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ତରିକା ଆପଣାଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ଆଗରୁ OTP ଦେଲେ ଲୁଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲିଙ୍କ ପଠାଇ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ । ତେବେ ଏହି ଲୁଟର ମାଧ୍ୟମ ଆଶା ଦିଦି ମାନେ ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ ମାନଙ୍କ ଆଶା, ଆଶା ଦିଦି ମାନେ ଜାଣିନପାରି ଏହି ଲୁଟେରା ମାନଙ୍କ ଧମକ ଦ୍ଵାରା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭବାନ୍ ହେବା ଆଶାରେ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ ମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଵୀକାର କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ (Family Welfare) ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ଏଭଳି ଘଟଣା ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଘଟୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ତାଲିମ ଦେଇ ଆସିଛୁ ଓ ଦେଉଛୁ ମଧ୍ୟ । ହେଲେ ଏହି ତିନିଟି ଘଟଣାରେ ସାଇବର ଠକ ମାନେ ଆଶା ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିବା ଆମର ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ" ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଇବର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଡେରାବିଶ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଆମେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ । ତେବେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇଲେ କେହି ଏହାକୁ ଓପନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

