ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଘରେ ପ୍ରସବ, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ମା'
ବିଜେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାତେରପଡ଼ା ମାଝୀପଡ଼ାରେ ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଘରେ ହିଁ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : August 18, 2026 at 11:01 PM IST
PREGNANT WOMAN CARRIED ON COT, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି): ଆଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାହାର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଜେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାତେରପଡ଼ା ମାଝୀପଡ଼ାରେ ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଘରେ ହିଁ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗାଁର ଧନସିଂ ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଲିଙ୍ଗଦେଇଙ୍କ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ଫଳରେ ଘରେ ହିଁ ସେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ମା’ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଯାଇଥିଲା । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଗାଁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଶେଷରେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖଟିଆରେ ଆଲିଙ୍ଗଦେଇଙ୍କୁ ବୋହି ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଓ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ଏକ ନିୟମିତ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।
ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିନପାରିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସହ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି । ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମର ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ, ଏବେ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦୁର୍ଗମ ଇଲକାରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ 10 କିଲୋମିଟର ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା