ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର
ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା, ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
Published : March 20, 2026 at 12:16 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର
ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଡାକ୍ତର ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା NH 55ରେ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୋନ୍ଦୁଅ ଗ୍ରାମର ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଭୋଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଶ୍ରୀ ସଂଗୀତା ସାହୁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ । ସେ ସହରର ଖେରସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ବୁଧବାର ଦିନ ଗର୍ଭଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଓଟିକୁ ନେଇଥିଲେ । 15 ମିନିଟ ପରେ ଡାକ୍ତର ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ଓ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ କହିଥିଲେ ।
ସେପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ କଟକ ନେବା ବାଟରେ ହିଁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ମୃତଦେହକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ଧରି ସହରର ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ଭୋଳ କହିଛନ୍ତି, "ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଉଭୟ ମାଆ ଓ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ପିଲା ପେଟରେ ଝାଡା କରି ଦେଇଥିବାରୁ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି । ଅପରେସନ କରିବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ । ତାଙ୍କୁ ଓଟିକୁ ନେଇଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ।"
ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସଡିପିଓ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ମାଣେ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅପରେନସ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ନମ୍ବର 259/26 ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର