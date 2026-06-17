ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ! ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ
ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ
Published : June 17, 2026 at 11:09 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା । ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ । ଆଠ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ । ମୃତ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଏମଭି ୪୩ ନମ୍ବର ଗ୍ରାମର ବନ୍ଦନା ମଣ୍ଡଳ । ଏପଟେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ସିଡିଏମଓ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଆସବାବପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବନ୍ଦନା ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସାପ କାମୁଡ଼ି ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ଏପରିକି ସାପଟିକୁ ମାରି ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ । ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିନଥିବା ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩-୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମହିଳା ଜଣକ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦେଖି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ମହିଳା ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା । ତେବେ ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ।
ଏପଟେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆହତ ଡାକ୍ତର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରହରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ କିଛି ଅବହେଳା ହୋଇନାହିଁ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । ଘରେ ପୁର୍ନବାର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାରିବା ଠିକ ହୋଇନାହିଁ । ମୃତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ରହିଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ସତର୍କତା ଜାରି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ଓ ବୟସ୍କଙ୍କୁ କଲେ ସଚେତନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି