ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲା ପ୍ରସବ ବେଦନା; ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଶିଶୁକନ୍ୟା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି-ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 3, 2026 at 6:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ପ୍ରସବ ବେଦନା । ଟ୍ରେନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଶିଶୁକନ୍ୟ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଆରପିଏଫ୍ (RPF) ଓ ‘ମେରି ସହେଲୀ’ (Meri Saheli) ଟିମ୍ ।
RPF ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସୁକୁ ଥାନା ଅଧୀନ ଭୋଇଗୁଡ଼ାର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଭୋଇ (34) ନାମକ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର ୪ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ RPF ଅଧିକାରୀ ଓ ‘ମେରି ସହେଲୀ’ ଟିମ୍ । ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା ବୁଝି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋପନୀୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚାରିପଟେ କପଡ଼ାର ଆବରଣ କରାଯାଇଥିଲା । RPFର ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ହିଁ ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ।
RPF ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୦୧ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୨୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର ୪ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୪୫ରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା RPF ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ପି.ସି. ମହାନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ମହିଳା ସହକାରୀ ଉପ-ନିରୀକ୍ଷକ ନମିତା ଦାସ, ମହିଳା ସହକାରୀ ଉପ-ନିରୀକ୍ଷକ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେଠୀ ଏବଂ ‘ମେରି ସହେଲୀ’ ଟିମ୍ର ସସ୍ମିତା ସାହୁ ଓ ସୁମନ ମୀନାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲେ ।"
ପରେ RPF ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ମା’ ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମା’ ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା RPF ଓ ‘ମେରି ସହେଲୀ’ ଟିମ୍ର ମାନବିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।
RPF ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୧୫ରେ RPF ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ମା’ ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ RPF କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏସକର୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଲଗା ହେବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ରେଳବାଇ
ଯାତ୍ରୀମାନେ ଧ୍ଯାନ ଦିଅନ୍ତୁ...ପାର୍ବଣ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଲିବ 800ରୁ ଅଧିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର