ETV Bharat / state

ଦୁର୍ଗମ ଇଲକାରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ 10 କିଲୋମିଟର ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଦାବିରିଘାଟି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହସପିଟାଲ ନିଆଯିବା ବେଳେ ଅଧାବାଟରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମଦେଲେ ମହିଳା । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ

Pregnant woman carried on tractor in kalahandi
କଳାହାଣ୍ଡି ଦାବିରିଘାଟି ଗାଁର ଡୋମୁ ମାଝୀ, ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ 10 କିମି ନେଇଥିଲେ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PREGNANT WOMAN ON TRACTOR KALAHANDI , ଭବାନୀପାଟଣା: ଥମୁନି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଏବେ ବି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା । ରାସ୍ତା ନ ଥିବାରୁ କେଉଁଠି ଖଟିଆରେ ତ କେଉଁଠି ଭାରରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ । ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । 10 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାଲାରେ ବସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗର୍ଭବତୀ । ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଉପରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଶିଶୁ କନ୍ୟା । ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅମଲାଭଟ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାବିରିଘାଟି ଗାଁରେ ।

ଦାବିରିଘାଟି ଗାଁର ଡୋମୁ ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନ ଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ ପାରିନ ଥିଲା । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି 10 କିମି ଦୂର ଚଚରାଗୁଡା ଗାଁରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା । ଏପଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା । ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଚଚରାଗୁଡା ଗାଁକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯିବା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ । ଏକଥା ଜାଣି ଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଥିଲା । ଯାହା ବି ହେଉ, ଯିବା ବାଟରେ ହିଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତନକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମହିଳା । ଚଚରାଗୁଡା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ନବଜାତକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମୈଦଲପୁର ମେଡିକାଲ ନିଆ ଯାଇଥିଲା ।

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ୍ ରାସ୍ତାରେ ୩୫ କିମି ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ମୈଦଲପୁର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ଏଠାରୁ ମୈଦଲପୁର ମାତ୍ର ୧୫ କିମି ଦୂର । ତେବେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅତି ଖରାପ । ସେଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନ ପାରି ୧୦ କିମି ଦୂର ଚଚରାଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ।


ଏନେଇ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ଡୋମୁ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି , "ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇଥିଲୁ । ହେଲେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନ ପାରି ଅଧାବାଟରେ ଅଟକି କହିଥିଲା । ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ା କରି ମେଡିକାଲ୍ ନେବା ବାଟରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମଇଦଲ ପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲୁ । ସେଠାର ରକ୍ତ ଅଭାବ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଛି ବୋଲି କହି ଡାକ୍ତର ମା' ଓ ନବଜାତକଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ" ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପଚ ପଚ, 6 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା; ଖଟିଆ ପାଲଟିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 5 କିମି ଭାରରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ - Pregnant Woman Carried On Cot - କଳାହାଣ୍ଡି ଅଡ୍ରୀ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା

TAGGED:

କଳାହାଣ୍ଡି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା
ROAD PROBLEM IN KALAHANDI
କଳାହାଣ୍ଡି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ
WOMAN GIVES BIRTH IN TRACTOR
PREGNANT WOMAN ON TRACTOR KALAHANDI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.