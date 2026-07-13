ଦୁର୍ଗମ ଇଲକାରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ 10 କିଲୋମିଟର ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଦାବିରିଘାଟି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହସପିଟାଲ ନିଆଯିବା ବେଳେ ଅଧାବାଟରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମଦେଲେ ମହିଳା । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : July 13, 2026 at 4:08 PM IST
PREGNANT WOMAN ON TRACTOR KALAHANDI , ଭବାନୀପାଟଣା: ଥମୁନି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଏବେ ବି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା । ରାସ୍ତା ନ ଥିବାରୁ କେଉଁଠି ଖଟିଆରେ ତ କେଉଁଠି ଭାରରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ । ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । 10 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାଲାରେ ବସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗର୍ଭବତୀ । ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଉପରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଶିଶୁ କନ୍ୟା । ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅମଲାଭଟ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାବିରିଘାଟି ଗାଁରେ ।
ଦାବିରିଘାଟି ଗାଁର ଡୋମୁ ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନ ଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ ପାରିନ ଥିଲା । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି 10 କିମି ଦୂର ଚଚରାଗୁଡା ଗାଁରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା । ଏପଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା । ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଚଚରାଗୁଡା ଗାଁକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯିବା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ । ଏକଥା ଜାଣି ଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଥିଲା । ଯାହା ବି ହେଉ, ଯିବା ବାଟରେ ହିଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତନକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମହିଳା । ଚଚରାଗୁଡା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ନବଜାତକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମୈଦଲପୁର ମେଡିକାଲ ନିଆ ଯାଇଥିଲା ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ୍ ରାସ୍ତାରେ ୩୫ କିମି ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ମୈଦଲପୁର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ଏଠାରୁ ମୈଦଲପୁର ମାତ୍ର ୧୫ କିମି ଦୂର । ତେବେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅତି ଖରାପ । ସେଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନ ପାରି ୧୦ କିମି ଦୂର ଚଚରାଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ।
ଏନେଇ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ଡୋମୁ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି , "ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇଥିଲୁ । ହେଲେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନ ପାରି ଅଧାବାଟରେ ଅଟକି କହିଥିଲା । ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ା କରି ମେଡିକାଲ୍ ନେବା ବାଟରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମଇଦଲ ପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲୁ । ସେଠାର ରକ୍ତ ଅଭାବ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଛି ବୋଲି କହି ଡାକ୍ତର ମା' ଓ ନବଜାତକଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ" ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପଚ ପଚ, 6 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା; ଖଟିଆ ପାଲଟିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 5 କିମି ଭାରରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ - Pregnant Woman Carried On Cot - କଳାହାଣ୍ଡି ଅଡ୍ରୀ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା