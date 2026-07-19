ETV Bharat / state

ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ୍‌ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା; ପହଞ୍ଚିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ୨ କିମି ବୁହାହୋଇ ଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ

ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ୍ ଘୁଟିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ନିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ

Pregnant Woman Carried on Stretcher for 2 km in Kalahandi Due To Road Problem
ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ୍‌ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା; ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ୨ କିମି ବୋହିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 19, 2026 at 4:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ଘୁଟିଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଭୟଙ୍କର ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବା ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା । ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନ ପାରିବାରୁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ପ୍ରାୟ ୨ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡିଛି ।

ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ୍‌ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା; ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ୨ କିମି ବୋହିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat)


ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା:

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ରାତିରେ ଘୁଟିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ରଞ୍ଜିତା ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକ ତୁରନ୍ତ 'ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ'କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଦୁଅ ଓ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଧା ବାଟରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲା ।

ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନ ଥିବାରୁ, ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ପ୍ରାୟ ୨ କିଲୋମିଟର ଦୁର୍ଗମ ଓ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ପରେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଅଟୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାଙ୍କୁ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

Pregnant Woman Carried on Stretcher for 2 km in Kalahandi Due To Road Problem
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଅଟୋ (ETV Bharat)

ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶା କର୍ମୀ ସୁନିତା ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାରମ୍ୱାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ଫେରି ଯାଇଥିଲା । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ରାତି ତମାମ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଯାଇ ନପାରିବାରୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ । ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲୁ । ରାସ୍ତା ଜୋଗୁଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ରାସ୍ତା ଭଳ ରହିଲେ ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ।"

ବର୍ତ୍ତମାନ ମା' ଓ ଶିଶୁ, ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନଜର ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Pregnant Woman Carried on Stretcher for 2 km in Kalahandi Due To Road Problem
ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ (ETV Bharat)

ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାବି:

ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି । ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରିବା ସହ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ମିଳିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ବାଇକ୍‌ରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୋହିଲେ ସ୍ବାମୀ

ପଙ୍କଚର୍ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲା କୁନି ଝିଅ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

THUAMUL RAMPUR ROAD PROBLEM
KALAHANDI PREGNANT WOMAN STRETCHER
HEALTHCARE CRISIS KALAHANDI
କଳାହାଣ୍ଡି ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା
PREGNANT WOMAN CARRIED IN STRETCHER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.