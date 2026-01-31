କାଲି ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ; କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଜେଟ ହେବ, ଏମିତି ଆକଳନ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ
କାଲି ଆସିବ ବଜେଟ୍ । ନିର୍ମଳାଙ୍କ ପେଡ଼ି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି । ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଷାରଦ କହିଲେ AI ଉପରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ।
Published : January 31, 2026 at 11:38 PM IST
କଟକ: ଆସନ୍ତାକାଲି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ । ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବଢିବ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଖସିବ ଦର ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ଏହାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଶାରଦ ମାନେ ଆକଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କି ଚଳିତବର୍ଷ ବଜେଟ କେତେ ଲାଭ ଦାୟକ ହେବ ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦେ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ବଜେଟ ଆଶାନୁରୂପ ହେବ । ନିକଟରେ ଆୟକର ପ୍ରାବଧାନ ଓ ଜିଏସଟିରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାପରେ ଏହି ବଜେଟ ଆସୁଛି । ଏହି ବଜେଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ , ଶିକ୍ଷା , କୃଷି ,ଦିଗରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି , ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିବେଶ ଅଧିକ ହେବ ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଡ଼କ୍ସନ ଯାହାକି 75 ହଜାର ଥିଲା ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ । ମେଡ଼ିକ୍ଳେମ ଉପରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିପାରେ । AI ଟେକନୋଲୋଜି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ । ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ବୀମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏହି ବଜେଟ ରେ ଅଧିକ ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ମାତ୍ର ସେହିଭଳି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ନପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଆଗତ ହେବାକୁ ଥିବା ବଜେଟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ପ୍ରତି ଥର ପରି ଚଳିତ ବଜେଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦାବି GSTକୁ ସରଳିକରଣ କରିବା । ମାତ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନହାନ୍ତି। ତେଵେ GST କୁ ସରଳିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ