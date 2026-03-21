'ମୁଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ,' ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା
ଘର ଆଗରେ ହୋହଲ୍ଲା ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିବା କହିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା । ପଢନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 21, 2026 at 4:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଧରାତିରେ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା । ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି କହିବା ସହିତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା । ମୁଁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଯଦି ମୋ ଘରେ ଏଭଳି ହୋଇପାରିଛି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କଣ କହିବା ? ରାତିରେ କିଛି ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଏଜି ଛକ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା ରାଜଧାନୀର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ । ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
"୧୫ରୁ ୨୦ ପିଲା ଆସି ମୋ ଘର ଆଗରେ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ । ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇବା ସହ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ସସପେଣ୍ଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବିଜେପିର ଥିଲେ, କିଛି ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ଯୁବକ ଆସିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ଅବଗତ କରାଇଛି । ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉ । ଭିଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବିଜେପିର ନେତା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର କିଛି ଲୋକ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରି ବିଜେପିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ । ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ,ଏଥିରେ ଲୁଚାଛପା କଣ ଅଛି । ମୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯୁବକମାନେ ଆସି ଆମ ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି । ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫେରିଲି । ଆସି ଦେଖିଲି କି ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶି ମୋ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ।
"ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ-6 ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଗୁଣ୍ଡା ପଶି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ବିଜେଡିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସନ୍ତୋଷର ପରିପ୍ରକାଶ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠୁ ଯଦି କେହି ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ତାହେଲେ କୁହାଯାଇପାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜୁ ଲିଗାସୀ କଥା କହି ଅନ୍ୟତ୍ର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରବି ଦାଶ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଅପରାଧୀଙ୍କର ପୋଲିସକୁ ଡର ନାହିଁ ।— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) March 21, 2026
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ହିଂସା ଭିଆଯାଇଛି, ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅସାମାଜିକ… pic.twitter.com/bKoJd7tM5y
ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି-
ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହୋହାଲ୍ଲା ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଟିମ ପହଁଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ପହଁଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର