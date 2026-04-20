ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ କଟିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ; ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ-କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ

ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ କଟିବାରୁ ସରକାର ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।

Prasanna Kanak Vardhan clash over exclusion of 10 lakh farmers from CM Kisan Yojana
ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ କଟିବାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ-କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 20, 2026 at 5:03 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି-ବିଜେଡି । ଏ ସରକାର ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ସରକାର । ଏ ସରକାର ଯେତେ ବାହାସ୍ପୋଟ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଅଟେ । ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା । ଚାଷୀଙ୍କ ଦିନ । ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନରେ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ କାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଏମିତି କହି ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ବିଜେଡିର ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏ କି ଉପହାର ଦେଲେ ସରକାର ?

ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଏ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖା ଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ କି ଧାନ ବିକି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଶହଶହ ଚାଷୀ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଏ ସରକାର ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ।

ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଧାନ କିଣାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ମାରିଲେ ସରକାର । ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଏହି ଯୋଜନାରେ 51 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥର 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହା କଣ ସରକାରଙ୍କର ଉପହାର କି' ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏ ସରକାର ଆଗକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କଣ କଣ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଏ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ।'

ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ସାମିଲ କରାଯିବ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ବିଜେପି । ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା kyc କରିନାହଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ କଟିଯାଇଛି । ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରି ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଓ ସହାୟତା ମିଳିବ ।'

କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ୱର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ୱର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ୍ କରାଇ ନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେମାନେ କରି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଛି । ତେବେ ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ୱରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ୍ କରାଇବେ, କେୱାଇସି ଅପଡେଟ କରାଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଉଛି ।'

ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର(CRRI)ରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପରେ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 41 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଏମ କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିପାଇଁ 831 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



