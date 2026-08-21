୮୮ ବର୍ଷରେ ଆଖିବୁଜିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ; ଛାଡ଼ିଗଲେ ଅସଂଖ୍ୟ କାଳଜୟୀ ଗୀତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ଐତିହ୍ୟ
ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ; ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଧାରାରେ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଠରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପ୍ରଣବଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା
Published : August 21, 2026 at 2:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ। ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ୮୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
- ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା ଜୀବନର ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରେରଣା
୧୯୩୮ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ କଟକର ବକ୍ସିବଜାରରେ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ। ପିତା ଥିଲେ ଲାଲମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି । ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନରେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୧୯୪୮ ମସିହାରୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଆକାଶବାଣୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରେଡିଓରେ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
- ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଧାରାରେ ଥିଲା ଦକ୍ଷତା
ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିଚୟ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଭାବେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଧାରାରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶୀ, ଲୋକଗୀତ, ଭଜନ, ସେମି-କ୍ଲାସିକାଲ, ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଓ ଗଜଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ କଣ୍ଠର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ପିତା ଲାଲମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଣବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁ କୁନାଳ ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିଜର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାୟନ ଶୈଳୀରେ ସେ ‘ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ’, ‘ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ’, ‘ସିନ୍ଦୂର ବିନ୍ଦୁ’, ‘ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ’, ‘ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା’ ଓ ‘ବତୀଘର’ ଭଳି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ଦୀର୍ଘ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ମଳା ମିଶ୍ର, ଉଷା ମଙ୍ଗେସକର, ବାଣୀ ଜୟରାମ ଓ ଏସ୍. ଜାନକୀଙ୍କ ଭଳି ଜାତୀୟସ୍ତରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ନୁହେଁ, ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାପକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।
ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଗୀତ ଆଜି ବି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ତାଜା ହୋଇ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଥିବା ଭାବ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶବ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟତା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା।
- ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ ଗୀତ
ଦୀର୍ଘ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ କାଳଜୟୀ ଗୀତ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗାଇଥିବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି।
ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆସ ପ୍ରିୟତମା, ସାଥିରେ ଆମ ଗୀତିରେ, ଏହି କି ବିଚାର, ଏ ଗ୍ରାମର ଚଷାଭାଇ, ମଧୁଝରା ଫୁଲବନେ, ରାତି ପାହିଥିଲେ ଓ ପୂରିଲା ଆଶା ମୋର ଆଦି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ।
ପ୍ରଣବଙ୍କ ଗାୟନରେ ପ୍ରେମ, ବିରହ, ପ୍ରକୃତି, ଭକ୍ତି ଓ ମାନବୀୟ ଭାବନାର ନିଆରା ପ୍ରକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଗୀତର ଭାବକୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୀତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନଥିଲା; ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି।
- ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରଠାରୁ ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଥର ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିବା ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ୧୯୫୮ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମା’ରୁ ନିଜ କଣ୍ଠଦାନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିଥିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମିଶ୍ର।
ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୁଦୀର୍ଘ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା କେବଳ ଅସଂଖ୍ୟ କାଳଜୟୀ ଗୀତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
- ମାନସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର
ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ୨୦୨୩ରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାଶ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୭ରେ ଗଙ୍ଗାଧର ରଥ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ୨୦୧୬ରେ ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାରରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ।
ସେହିପରି ୨୦୧୧ରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର ସମ୍ମାନ, ୨୦୧୦ରେ ବିଗ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଏବଂ ୧୯୯୭-୯୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା।
- ୬ ଥର ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର
ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନର ଏକ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ୬ ଥର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।
- ୧୯୯୩ – ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ – ଆଶା
- ୧୯୮୯ – ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ – ପ୍ରତିଶୋଧ ଅପରାଧ ନୁହେଁ
- ୧୯୮୮ – ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ – କନ୍ୟାଦାନ
- ୧୯୮୩ – ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ – ଝିଅଟି ସୀତା ପରି
- ୧୯୮୨ – ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ – ଅସ୍ତରାଗ
- ୧୯୭୬ – ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ – ସିନ୍ଦୂର ବିନ୍ଦୁ
- ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଅମର ରହିବ ସ୍ୱର
ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଓ ଦୀର୍ଘ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ହରାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚାଲିଯାଏ, ସ୍ୱର ରହିଯାଏ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଗୀତ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରି ରଖିବ। ସମୟ ବଦଳିବ, ସଙ୍ଗୀତର ଧାରା ବଦଳିବ, ନୂଆ କଣ୍ଠ ଆସିବ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ତାଙ୍କ କାଳଜୟୀ ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁଦିନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିବ।
ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ଆଜି ନିରବ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସମୃଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ଐତିହ୍ୟ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିବ।