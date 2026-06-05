World Environment Day: ‘ବାୟା’ ପ୍ରେମରେ ବାୟା ପାବନୀ ସାର, 14 ବର୍ଷ ଧରି ଚଢେଇର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଳଗଛକୁ ପୂଜା
ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ବାୟା ଚଢ଼େଇ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳୀ ବ୍ଲକରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ
Published : June 5, 2026 at 1:02 PM IST
World Environment Day ନିଆଳୀ: "ବାୟା ଚଢ଼େଇ ଲୋ ବାୟା ଚଢ଼େଇ, ତୋ ମା' ଯାଇଛି ଗାଈ ଚରାଇ"। ଏହି ଲୋକଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବାୟା ଚଢ଼େଇ କେବଳ ଏକ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ, ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ ବାୟା ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି।
ବାୟା ଚଢେଇ ପ୍ରେମରେ ପାବନୀ ସାର
ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ବାୟା ଚଢ଼େଇ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବାୟା ଚଢ଼େଇ ଓ ତାଳଗଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଭିଯାନର ଆବାହକ ପାବନୀ ବସ୍ତିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ନିଆଳୀ ଓ ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟା ଚଢ଼େଇ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଳଗଛ ରୋପଣ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଶହ ଶହ ତାଳଗଛ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ତଥା ଓଡିଶା ବାୟା ଚଢେଇ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଆବାହକ ପାବନୀ ବସ୍ତିଆ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ତାଳଗଛକୁ ପୂଜା କରି ବାଇଚଢେଇର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛୁ । ଏକ ଉପକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ ବାୟା ଚଢେଇ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବାୟା ଚଢେଇ ନିଜର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବର ସୂଚନା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲା । ସେହିପରି ଅଦରକାରୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ଖାଇ ଫସଲ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା । ଏହି ଚଢେଇର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆହୁରି ତାଳବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ । ସେହିପରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବାୟା ଚଢେଇକୁ ସ୍ତାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉ’’ ।
ବାୟା ଚଢ଼େଇଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ତାଳଗଛ। ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ତାଳଗଛ କଟାଯିବା ଫଳରେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି। ପରିବେଶବିତ୍ମାନଙ୍କ ମତରେ, ତାଳଗଛ ଜୀବବୈବିଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ବଜ୍ରପାତର ପ୍ରଭାବ କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ବାୟା ଚଢେଇର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଳଗଛକୁ ପୂଜା
ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ତାଳଗଛ ନିକଟରେ ଦୀପଦାନ କରାଯିବା ସହ ବାୟା ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ, ମହିଳା ଏବଂ ସମାଜସେବୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜସେବୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ନ୍ୟାୟବ୍ରତ ରାଉତ, ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଡଲି ରାଉତ ଯୋଗଦେଇ ବାୟା ଚଢ଼େଇ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାୟା ଚଢ଼େଇକୁ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେପରି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେଥିରୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଜୀବବୈବିଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଥିପ୍ରତି ଅବହେଳା କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନବ ସମାଜ ଗୁରୁତର ପରିବେଶ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ଆଜି କେବଳ ବାୟା ଚଢ଼େଇ ଓ ତାଳଗଛ ସୁରକ୍ଷାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହଜି ଯାଉଛି କୁନି ଚଢେଇ ଘରଚଟିଆ: ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ୩୬ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଫେସର; ଘରେ ପାଳିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର 100ରୁ ଅଧିକ ଚଢେଇ, ପିଲା ପରି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳୀ