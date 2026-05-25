OERC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା

ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

PRADEEP JENA RESIGNED AS ODISHA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION- OERC COMMISSION POST
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 25, 2026 at 7:51 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (Odisha Electricity Regulatory Commission- OERC) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଯୋଗୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ । ସେପଟେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ସମୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନକରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସମା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ- OERC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ।

୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲରୁ OERC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା

ଓଇଆରସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୧ ତାରିଖରେ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ୨୦୨୩ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଓଇଆରସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ । ଏହାପରେ ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲରେ OERC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା । ପୂର୍ବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ବାଧିନ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥିବାବେଳେ ଏକଦା TP Central Odisha Distribution Limited (TPCODL)ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ଦିନେ କାଳବୈଶାଖୀ କାରଣରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥିବା ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।

ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ ।

୧୯୮୯ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ୨୦୨୪ ଜୁନ୍ ୩୧ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

