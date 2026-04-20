ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, କହିଲେ ଯେଉଁଠି କ୍ଷମତା ଥାଏ ସେଇଠି ବବି
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 20, 2026 at 9:15 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବର୍ଷିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ । ବିଜେଡିର ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଲେ କଡା ସମାଲୋଚନା । ଓଡିଶା, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଓ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ । ନିଷ୍ଠା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ହେଲେ ଗୋଡଟଣା ଓ ଅସହିଷ୍ନୁତାରର ଶିକାର ହେଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ । ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ବହିଷ୍କାର ହୋଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ।
ପ୍ରଭାତଙ୍କ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ମା କାମାକ୍ଷା ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଖଇରିଆ ରୁ ଧଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କଲି। 2012 ରୁ 2026। ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବେ 2004 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଠିକ୍ ଭାବେ ରାଜନୀତି କରିବି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଡ ଟଣା ରହିଛି। ଅସହିଷ୍ଣୁତା ରହିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ୍ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି’’।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ‘‘ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବବି ଦାସଙ୍କ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ପାଆନ୍ତି ଜିତିବେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବବିକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲେ ସେ ଅଧିକ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିବେ ବୋଲି ମୁଁ ସର୍ଭେ କରି ପ୍ୟାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଯେଉଁଠି କ୍ଷମତା ଥାଏ ସେଠି ବବି। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ଵାଳ ନୁହେଁ। ବହୁବାର ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଜପୁର ଗଲେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ରାଲି କରନ୍ତି। ଆଜି ସିଏ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲି। ମୁଁ 36 ସଂଘ ର ନେତା। କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ କିଏ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିଛି? 3 /5/2016 ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କର ତେଲ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଧାରଣା ନଦେବାକୁ କହିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବବିଙ୍କ ଘରକୁ। ଯେହେତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡା ଝୁଲୁଥିଲା। ସିବିଆଇ କେସ ଆଳ ଦେଖାଇ ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ। ସୌଭିକ ମନା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ବବି ନିଜେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲାନି ସମ୍ବଲପୁର ଗଲା ମତେ ପୁଣି ସିଏ ଟିକେଟ୍ ଦେବ’’ ?
ବବି ଦାସଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ
ସତ କଥା ଉଠାଇଥିଲି ବୋଲି ବହିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘8 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଛି ମୁଁ? ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମତେ କହିବେ? ମୋ ଘର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ। କେମିତି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ଵାଳ ଟଙ୍କାଟିଏ ନିଏ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ରେ ବୁଡି ସମ୍ପତ୍ତି ବଢାଇଛନ୍ତି ବବି। ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ପାର୍ଟି ପଇସା ନିଜେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏକଥା ସବୁ ବିଧାୟକ କହିପାରିବେ। 3 କୋଟି, 4 କୋଟି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡି କଲ କେମିତି ବବି ବାବୁ। ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢାଇବାକୁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ବବି। ବିଜେଡ଼ିକୁ ବବି କୁ ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ’’।
ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ନେଇ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ଏବେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବି ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି’’ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର