ETV Bharat / state

ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ବଡ ବୟାନ, ବିଶ୍ଵାସଘାତକ କହି ଟାର୍ଗେଟ

ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Naveen Patnaik meets leaders at naveen niwas
ନବୀନ ନିବାସରେ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 14, 2026 at 7:53 AM IST

|

Updated : July 14, 2026 at 9:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାରର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ । ଆଉ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ପ୍ରଭାତ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦୁଇଥର ଟିକେଟ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ବଡ ବୟାନ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଭାତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ବାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି

ଚୌଦ୍ୱାର ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚୌଦ୍ୱାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମୋ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାତ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ । ତା' ପରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ ଦେଲି । ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଥର ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଦେଇଛି । ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲେ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଶୀବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାଇ କି କାମ କରନ୍ତୁ । ଚୌଦ୍ୱାରରେ ପୁଣି ବିଜେଡିର ବିଜୟ ହେବ ।"

Naveen Patnaik meets leaders at naveen niwas
ନବୀନ ନିବାସରେ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV Bharat Odisha)

ଚୌଦ୍ୱାର ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ


କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃବର୍ଗ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଭେଟିଛନ୍ତି । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନେତୃବର୍ଗମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଜଡିତ ରହି ଦଳୀୟ ସଙ୍ଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚୌଦ୍ୱାର ସହ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା । ଚୌଦ୍ୱାର ବିକାଶରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଚୌଦ୍ୱାରର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନବୀନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Naveen Patnaik meets leaders at naveen niwas
ନବୀନ ନିବାସରେ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV Bharat Odisha)
ବିଜେଡି ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନବୀନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ କବିତା ଖଣ୍ଡେଇ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବେହେରା, ଯୁବନେତା ଦେବାଶିଷ ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ମାନେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି । ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରର ସମସ୍ତ ନେତୃବର୍ଗ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କାଉନସିଲର ଆଶୁତୋଷ ଦାସ, ବିଜୟ ସାହୁ, ବିମଳ କୁମାର ବେଉରା, ପ୍ରଭାତ ବେହେରା, ସୁବ୍ରତ ସାମଲ, ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ବିଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ, ବାବୁଲି ରଣା, ଅଜୟ ମହାନ୍ତି, ନିମାଇଁ ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଭୂତି ସ୍ୱାଇଁ, ରଂଜିତା କାହାଳୀ, ମିତାଲି ଭଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକା ନଗରପାଳ ମାନସୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି କାଉନସିଲର ବୃନ୍ଦ ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । କଟକ ସହର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିର ପରିଜା, ଚିରଞ୍ଜୀବ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତାପସ ମହାନ୍ତି, ଚୌଦ୍ୱାର ସଭାପତି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ନାୟକ, ସ୍ମୃତିରଂଜନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ; ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ନବୀନ ବାହିନୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଢିବ କି ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ? ସମନ ପରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : July 14, 2026 at 9:10 AM IST

TAGGED:

NAVEEN PATNAIK BJD ODISHA
NAVEEN PATNIAK CHOWDWAR BJD
NAVEEN MEETS CHOWDWAR BJD LEADERS
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ ବୟାନ
NAVEEN PATNAIK ON PRABHAT BISWAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.