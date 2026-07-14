ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ବଡ ବୟାନ, ବିଶ୍ଵାସଘାତକ କହି ଟାର୍ଗେଟ
ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 14, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : July 14, 2026 at 9:10 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାରର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ । ଆଉ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ପ୍ରଭାତ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦୁଇଥର ଟିକେଟ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଭାତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ବାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି
ଚୌଦ୍ୱାର ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚୌଦ୍ୱାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମୋ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାତ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ । ତା' ପରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ ଦେଲି । ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଥର ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଦେଇଛି । ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲେ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଶୀବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାଇ କି କାମ କରନ୍ତୁ । ଚୌଦ୍ୱାରରେ ପୁଣି ବିଜେଡିର ବିଜୟ ହେବ ।"
ଚୌଦ୍ୱାର ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ
କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃବର୍ଗ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଭେଟିଛନ୍ତି । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନେତୃବର୍ଗମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଜଡିତ ରହି ଦଳୀୟ ସଙ୍ଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚୌଦ୍ୱାର ସହ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା । ଚୌଦ୍ୱାର ବିକାଶରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଚୌଦ୍ୱାରର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନବୀନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଢିବ କି ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ? ସମନ ପରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର