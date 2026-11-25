ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ, ଟାୱାରରେ ଚଢ଼ିଲେ ଛଟେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ
Electricity Staff Protest: ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଠିକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ।
Published : November 25, 2026 at 3:40 PM IST
ନିମାପଡ଼ା/ଖୋରଧା/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଆମରଣ ଅନଶନ ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ 56 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆମରଣ ଅନଶନ 24 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଆମଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆଜି କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 33 KV, 132 KVର ବଡ ବଡ ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ସିଫା ନିକଟରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢି ଦୁଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପିପିଲି ପୋଲିସ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ୍ କାଟି ତଳେ ଜାଲ ବିଛାଇ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଟାୱାର ଉପରେ ରହିଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପିପିଲି ନିକଟସ୍ଥ ହଳଦୀବସନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଲା; ୨୫ରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ
ପିପିଲି ଆଇଆଇସି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ, ସେମାନେ TPCODLରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ କିଛି ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଆସି ହଠାତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ । ସେମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।
ଉତ୍ତରା ସେକ୍ସନ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେଶ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଓ ସେମାନେ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧାରରେ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କୋକେଇ ଯାତ୍ରା
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି । ମାସେରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି । ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ଆସି ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ।"
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପ୍ରତିବାଦ:
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟବିହାର, ସତ୍ୟବିହାର, ହାଇଟେକସ୍ଥିତ ଟାୱାର, ତମଣ୍ଡୋ, ରାଜଭବନ ପାଖ ଏବଂ ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ପାଖରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର ଉପରେ କର୍ମଚାରୀ ଚଢ଼ିଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ୧୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି । ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଟାୱାର ଉପରୁ ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । କିଛି ଜଣ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛିଜଣ ଟାୱାରରେ ଚଢି ରହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ସର୍କଲ ସମ୍ପାଦକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, କେତେଜଣ ଭାଇମାନେ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତୁ । ଯଦି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ।"
ଖୋରଧାରେ ପ୍ରତିବାଦ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଖୋରଧା 16 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ 4 ଜଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଏକ ଉଚ୍ଚଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ନିଜ ଦାବି ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଟାୱାର ଉପରେ 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିବାବେଳେ ତଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ, ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତଳକୁ ଆଣିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।
ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ:
ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ (ଲୋୟର PMG) ଠାରେ ଗତ 56 ଦିନ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଧାରଣା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜ ଚାକିରିକୁ ନିୟମିତ (regularize) କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ଗତ 24 ଦିନ ହେବ ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ଯେପରିକି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡନ କରିବା, କୋକେଇ ଉପରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ନକଲି ଚିତା ସଜାଇ ସେଥିରେ ଶୋଇବା ଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।
କଣ ରହିଛି ଦାବି ?
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବହିଷ୍କୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ମିଟର ରିଡର ଏବଂ ବିଲ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ, କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ (ଠିକଣା) ଏବଂ ଘରୋଇକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାଜଧାନୀରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ: ୩୬ ଦିନର ଧାରଣା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନମିଳିବାରୁ ସାଥୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଲେ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା/ଖୋରଧା/ଭୁବନେଶ୍ବର