ETV Bharat / state

ଝଡ଼ବର୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅନ୍ଧାରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ

ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାର ଉପରେ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ଲାକଆଉଟ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Power supply disrupted due to heavy rain several areas in the capital in darkness
ଝଡ଼ବର୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅନ୍ଧାରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 6, 2026 at 10:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

POWER DISRUPTED IN BHUBANESWAR, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଇଥିବା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ପ୍ରବଳ ପବନରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଉପୁଡିପଡ଼ିବା ସହ ବିରାଟ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି । ଏପରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡିପଡିଥିବା ବେଳେ ତାର ଉପରେ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ।

ଝଡ଼ବର୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅନ୍ଧାରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ଲାକଆଉଟ ପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କାମ ଜାରି ରହିଛି ।

ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଇଥିବା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ।
ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଇଥିବା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)


ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ବେଳୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆସିନାହିଁ । କେବଳ ନୟାପଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ୟୁନିଟ୍- ୯ ଅଞ୍ଚଳ, ଝରାପଡ଼ା, ନାଲକୋ ଛକ, ମଧୁସୂଦନ ମାର୍ଗ ଓ ସହିଦନଗର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର (କଳ୍ପନା), ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍, ତମାଣ୍ଡୋ ଆଦି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିମ୍ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସଫା କରାଗଲାଣି । ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାର ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ରାତି ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରବଳ ପବନରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଉପୁଡିପଡ଼ିବା ସହ ବିରାଟ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି।
ପ୍ରବଳ ପବନରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଉପୁଡିପଡ଼ିବା ସହ ବିରାଟ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। (ETV BHARAT ODISHA)

ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ନାରାୟଣ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ଫୋର୍ସ ରାସ୍ତା ଗଛ କାଟି ସଫା କରିବା ସହ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଲାଗିଛି । ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନରେ ଗଛକୁ ସଫା ମଧ୍ୟ କରାଗଲାଣି । ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ଠିକ ହୋଇଯିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡିପଡିଥିବା ବେଳେ ତାର ଉପରେ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ।
ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡିପଡିଥିବା ବେଳେ ତାର ଉପରେ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟୁତ ନ ଥିବାରୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି । ପାଠ ପଢ଼ା ମଧ୍ୟ କରିହେଉନାହିଁ ।" ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଠିକ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡିପଡିଥିବା ବେଳେ ତାର ଉପରେ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ।
ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡିପଡିଥିବା ବେଳେ ତାର ଉପରେ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ: ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ହେଲେ ତାତିରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ବସ୍ତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ମାର୍ଟସିଟିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ, ଭାଙ୍ଗିଲା ହୋଡିଂ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

THUNDERSTORM IMPACT IN BHUBANESWAR
ଓଡ଼ିଶା କାଳବୈଶାଖୀ
KALBAISAKHI IN ODISHA
POWER DISRUPTED IN BHUBANESWAR
POWER DISRUPTED IN BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.