ଝଡ଼ବର୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅନ୍ଧାରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ
ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାର ଉପରେ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ଲାକଆଉଟ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 6, 2026 at 10:28 PM IST
POWER DISRUPTED IN BHUBANESWAR, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଇଥିବା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ପ୍ରବଳ ପବନରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଉପୁଡିପଡ଼ିବା ସହ ବିରାଟ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି । ଏପରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡିପଡିଥିବା ବେଳେ ତାର ଉପରେ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ।
ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ଲାକଆଉଟ ପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କାମ ଜାରି ରହିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ବେଳୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆସିନାହିଁ । କେବଳ ନୟାପଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ୟୁନିଟ୍- ୯ ଅଞ୍ଚଳ, ଝରାପଡ଼ା, ନାଲକୋ ଛକ, ମଧୁସୂଦନ ମାର୍ଗ ଓ ସହିଦନଗର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର (କଳ୍ପନା), ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍, ତମାଣ୍ଡୋ ଆଦି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିମ୍ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସଫା କରାଗଲାଣି । ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାର ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ରାତି ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ।
ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ନାରାୟଣ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ଫୋର୍ସ ରାସ୍ତା ଗଛ କାଟି ସଫା କରିବା ସହ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଲାଗିଛି । ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନରେ ଗଛକୁ ସଫା ମଧ୍ୟ କରାଗଲାଣି । ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ଠିକ ହୋଇଯିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟୁତ ନ ଥିବାରୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି । ପାଠ ପଢ଼ା ମଧ୍ୟ କରିହେଉନାହିଁ ।" ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଠିକ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ: ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ହେଲେ ତାତିରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ବସ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ମାର୍ଟସିଟିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ, ଭାଙ୍ଗିଲା ହୋଡିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର