ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର; ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନାହିଁ, ଗଛ ତଳେ ଭବିଷ୍ୟତ !
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : September 19, 2026 at 11:00 PM IST
ନିମାପଡା: ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନାହିଁ, ଗଛ ତଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ! ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଗଛ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ର ୧୨ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଏବଂ ପିପିଲି ବ୍ଲକ୍ର ପ୍ରାୟ ୪ଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ଖରାରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ବସିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଥର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇ ମନମୁଖୀ ଭାବେ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ନିରୀହ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ।
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BEO) ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ତାର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବହେଳା କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟାଯାଇଛି, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, କେବେ ଏହି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗଛ ତଳରୁ ଫେରି ପୁଣି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 10 ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଲେଖାଏ ଶିକ୍ଷକ, କେମିତି ହେବ ପାଠପଢା.. ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା