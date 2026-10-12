ଗରିବୀର କରୁଣ ଚିତ୍ର; ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ହରାଇ 3 ଭଉଣୀ ଅନାଥ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯାଇଛି ଦାଦନ, ସହାୟତା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ
ପୂର୍ବରୁ ମା'କୁ ହରାଇଥିଲେ । ଏବେ ବାପାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବଡ ଝିଅ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଏସକେ ମହମ୍ମଦ ଓ୍ୱାହିଦ୍
Published : October 12, 2026 at 10:25 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁଣି ଗରିବୀର ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମା'କୁ ହରାଇଥିବା ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହା ଥିଲେ ବାପା । ହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେବା ପରେ ସେ ଥିଲେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ । ବାପାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନାବାଳିକା ଝିଅ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛି । ଏପଟେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଏବେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ 3 ନାବାଳିକାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ।
ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଧଣ୍ଡାମାଲ ପଂଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଲା ଗ୍ରାମରୁ ଏଭଳି ଅଭନୀୟ ଚିତ୍ର ସମାନକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଗ୍ରାମର ଆମର ଭୋଇଙ୍କ ତିନୋଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସାନ ଝିଅର ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରସବ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ସାହା ଭରସା ଥିଲେ । ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ ଖଟି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ । ହେଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଘର ଚଳାଇବା ଚିନ୍ତାରେ ୧୫ ବର୍ଷର ବଡ଼ ଝିଅ ଉପାସି ଭୋଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଦଲାଲ ଜରିଆରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆମର ଭୋଇଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ଏକ ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇ ଘରେ ଥିବା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଉପଜା ଭୋଇ ୧୨ବର୍ଷ ଓ ଅରୁଷି ଭୋଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବଡ ବାପା ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ି ଛନ୍ତି ।
ନିଜେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରି ପେଟ ପାଳୁଥିବା ତାଙ୍କ ବଡ ବାପା ମଙ୍ଗଳ ଭୋଇ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେନକା ଭୋଇ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି । ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ନାବାଳିକାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଏବଂ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଥିବା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ବଡ ମା ମେନକା ଭୋଇ ଓ ବଡ ବାପା ମଙ୍ଗଳ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଭାଇ ବୋହୂଙ୍କର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୋ ଭାଇ ଆମର ଭୋଇ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଜେ ପାଳୁଥିଲା । ଜନ୍ମ ଦିନରୁ ହିଁ ତୃତୀୟ ଝିଅକୁ ଆମେ ପାଳି ଆସୁଥିଲୁ । ହେଲେ ଭାଇ ଅମର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଗତ ଏକ ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି । ଏବେ ବଡ଼ ଝିଅ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛି । ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ପାଳିବୁ । ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସାହା ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ।
ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତ୍ରୀ କୁନ୍ତୀ କୁଅଁର ଏହି ପୀଡିତ ପରିବାର ଓ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ଏକା ସାହା ଭରସା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ବଡ ଝିଅ ବାପାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ କରିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛି । ଏପଟେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଆଉ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଏବେ ଅସହାୟ ଓ ଅନାଥ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବଡ଼ ବାପା ଯିଏ ନିଜେ ଅସହାୟ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତିନି ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉଚିତ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସରକାର ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ ।
ସେହିପରି ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର ଏହାର ସୂଚନା ପାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ପୀଡିତ ପରିବାରକୁ ଯାଇ ଭେଟିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମାକୁ ହରାଇଥିବା ତିନି ଭଉଣୀ ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି । ବାପା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ପୀଡିତ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଡ ଝିଅ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଛି । ଏପଟେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଠି ଥିବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଏବେ ଅନାଥ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ଉଚିତ ଲାଳନ ପାଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ସେହିପରି ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏବଂ ଆମକୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆମର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଥିଲୁ । ସେଠି ସବୁ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଆମେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଆମର ବାଳ ନିକେତନରେ ଥଇଥାନ କରି ପାରିବୁ । କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରଖା ଯାଇ ଲାଳନ ପାଳନ ହେବ ତାହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ସରକାରୀ ସ୍ପନସର୍ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ପାରିବୁ । ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ଘଟିଛି । ସେହି ପରିବାର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଆମ ଅଧିକାରୀ ଏହି ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯିବ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ପାଉଁରୁଟି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ! ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର