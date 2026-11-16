ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା 'ଅକବାନ' ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସରକାର; ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 16, 2026 at 11:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦେଶିକାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l SRCଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ ସମସ୍ତ ଵିଭାଗର ସଚିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି l IMD ଆକଳନ ଓ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଵିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l
ବାତ୍ୟା 'ଅକବାନ' ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି-
ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାଵିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ବାକି ପ୍ରଭାଵିତ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ଜିଲ୍ଳାପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ l ୮ ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ,ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ।
କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି l ପୂର୍ବ ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବ ନଦୀ ବନ୍ଧ, ଘାଇ, ରାସ୍ତା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷତି ଗସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପୁନଉଦ୍ଧାର କର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କାଲି ସଚିବ ମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ସ୍ଥାନର ରିପୋର୍ଟ୍ ଦେବେ l ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ପ୍ରସାଶନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ l
ପୂର୍ବ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରୁ ମିଳିଥିବା ଆଵଶ୍ୟକତା ସମଧାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଯାହା ମାଗିଥିଲେ ତାହା ମିଳିବ, ଜିଲାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିବ l ବାତ୍ୟା କାରଣରୁ ବନ୍ୟା, ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ । ମୁଖ୍ୟତଃ କନ୍ଧମାଳରେ, ଗଜପତିରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ପୁଣି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ଓଡିଶାରେ ଵିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡିନି l କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଅକବାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବୋଲି IMD ପର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଛି l ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । IMDର ଅକଳନ ୧୯ ତାରିଖ ଏବଂ ୨୦ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା l
ସେଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଗଜପତି ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନରେ ରଖିଛି IMD । ବାକି ସବୁ ୨୭ ଜିଲ୍ଲା ୟୋଲୋ ଜୋନ୍ ରେ ଅଛି l ୨୦ ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବ । ସେ ଦିନ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ପୁରୀ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନରେ ରହିବ । ୨୧ ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ରେ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନରେ ରହିବ ।
ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତି ଉପରେ IMD ନଜର ରଖିଛି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୨୦ରେ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା; ଆଲର୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର