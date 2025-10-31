ଧୋକା ଦେଲା ବିହନ ଓ ଜଳବାୟୁ, ଅମଳ ବେଳେ ବାହାରିଲା ପଚା ଓ ଛୋଟ ଆଳୁ
କୋରାପୁଟରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆଳୁ ଚାଷୀ । 22 ବସ୍ତା ଆଳୁ ବିହନରୁ 3 ବସ୍ତା ଉତ୍ପାଦନ ।
Published : October 31, 2025 at 5:32 PM IST
Potato Crops damage Koraput, କୋରାପୁଟ: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କୋରାପୁଟରେ ଆଳୁ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ । ମାତ୍ରାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଳୁ ଚାଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ । ଅମଳ ବେଳେ ବାହାରିଲା ପଚ଼ା ଓ ଛୋଟ ଆଳୁ । ଏହା ଫଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଯୁବଚାଷୀ । ୩୫୦୦ ହେକ୍ଟରରେ ହୋଇଥିବା ଆଳୁଚାଷ ଅମଳ ବେଳେ ଧୋକା ଦେଇଛି ।
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଜିଲା ଆଳୁ ପାଇଁ କାଳ:
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଆଳୁ ଚାଷ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଓ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବର୍ଷା ନଥିବା ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଆଳୁ ଅମଳ ବେଳେ ପଚା ଆଳୁ ବାହାରିବା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ବାହାରିଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିବା କହିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଦାମ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ ।
ପଚିଗଲା ଆଳୁ ଅମଳ:
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ୩୫୦୦ ହେକ୍ଟରରେ ଆଳୁ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା । ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୫୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ହେବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରିହାତିରେ ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଯୋଗାଇଥିବା ଆଳୁକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସଠିକ ସମୟରେ ଆଳୁ ଗଛରେ ଭଲ ଫୁଲ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଅମଳ ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଥିଲା । ଆଳୁ ଅମଳ ବେଳେ ପଚା ଆଳୁ ବାହାରିବା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
୨ରୁ ୩ ବସ୍ତା ଆଳୁ ଅମଳ:
ଏପରି ଆଳୁ ଚାଷ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଯୁବ ଚାଷୀ ରୂପକ ତୁରୁକ । ସେ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉମୁରୀ ଗାଁରେ ନିଜ ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିହନ ବୁଣିବା ପରେ ଭଲ ଗଛ ହେବା ସହ ଭଲ ଫୁଲ ଧରିଥିଲା । ହେଲେ ଅମଳ ବେଳକୁ ଫସଲ ଧୋକା ଦେଲା । ଅମଳ ବେଳେ ଗଛରୁ ପଚା ଆଳୁ ବାହାରିଥିଲା । ଏପରିକି କିଛି ଗଛରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ଧରିଥିଲା । ଅମଳ ସମୟରେ ଗଛରେ ଆଳୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ଢ଼େର କମ୍ ଥିଲା । ସେ ୨୨ ବସ୍ତା ଆଳୁ ବିହନ ବୁଣିଥିବା ବେଳେ ଅମଳ ବେଳକୁ ୨ରୁ ୩ ବସ୍ତା ଆଳୁ ହିଁ ଅମଳ ହୋଇଛି ।" ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିମ୍ନ ମାନର ବିହନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜସ୍ବ ବିହନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ:
ସେହିପରି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଓ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବିହନର ମାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ଏପରି ଆଳୁ ଚାଷ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ହେବ । ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବସ୍ତା ଆଳୁ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜସ୍ବ ବିହନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲେ ବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।"
ଦ୍ବନ୍ଦରେ ଚାଷୀ:
ଜଣେ ଚାଷୀ ଧନପତି ବଡନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ଭଲ ଭାବେ ବିହନ ବୁଣିଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଗଛରେ ଭଲ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ଅମଳ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଆଳୁ ପଚି ଯାଇଛି । ଭଳ ଅମଳ ହେବ ବୋଲି ଅନେକ ଆଶା ଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ପୁରା ବିପରୀତ ଅମଳ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ଆଉ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବୁ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ଅଛି । "
ଫଳ ଧରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଦାଉ ସାଧିଲା:
ଏ ନେଇ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଦାମ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଚଳିତବର୍ଷର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଛି ଚାଷୀ ବିହନ ବୁଣିବା ବେଳେ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ବୁଣିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ୧୦୦ ଦିନିଆ ଆଳୁ ଚାଷ ହେଉଛି । ବିହନ ବୁଣିବାର ୩୦ ଦିନ ପରେ ଆଳୁ ଗଛରେ ଫଳ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ୩୦ରୁ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଳୁ ପରିପକ୍ବତା ଲାଭ କରିଥାଏ । ସେହି ସମୟରେ ୧୭ ରୁ ୨୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଚଳିତବର୍ଷ ଫଳ ଧରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ, ସେଠାରେ ଅମଳ ଖରାପ ହୋଇଛି ।
ସହାୟତା କରିବ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ:
ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସହ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କମିବାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ଆଳୁ ଅମଳ ନେଇ କ୍ରପ ଡେମେଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅମଳ ୩୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଥିବ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରି ଆଗାମୀ ରବି ଋତୁରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ