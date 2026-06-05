ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍: କୋରାପୁଟ ଓ ପୁରୀକୁ NBEMSର ସ୍ୱୀକୃତି
ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଶିଶୁ ରୋଗରେ ୨ଟି ଏମବିବିଏସ ଡିପ୍ଲୋମା ଓ SLNMCHକୁ ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଭାଗରେ ୪ଟି ସିଟ୍ କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 5, 2026 at 11:00 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 11:09 PM IST
PG MEDICAL SEATS INCREASED, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବା ଦିଗରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏଗଜାମିନେସନ୍ସ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ (NBEMS) ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅତିରିକ୍ତ ୬ଟି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ ତା ନୁହେଁ ବରଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏଗଜାମିନେସନ୍ସ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ (National Board of Examinations in Medical Sciences- NBEMS) ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । କୋରାପୁଟର ସହିଦ ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (SLNMCH)କୁ ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ (Diplomate of National Board- DNB) ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଭାଗ (O&G) ୪ଟି ସିଟ୍ କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ।
ସେହିପରି ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଶିଶୁ ରୋଗରେ ୨ଟି ଏମବିବିଏସ ଡିପ୍ଲୋମା ସିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି । ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ । ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକଜାମିନେସନ୍ସ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ଏହି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ରୋଗୀ- ଡାକ୍ତର ଅନୁପାତରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ।
ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ସିଟ୍ ବଢ଼ିବା ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁଦୃଢ ହେବ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୧୪ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ୬ଟି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି । କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBSରେ ୨୫୦ ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଜି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୨୨୯ଟି । ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟିରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୪୬ ରହିଛି । ଭିମସାର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBSରେ ୨୦୦ ସିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ପିଜି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୯ ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBSରେ ୨୫୦ ସିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ପିଜି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୯ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟିରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୯ । କୋରାପୁଟର ସହିଦ ଲକ୍ଷଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBSରେ ୧୨୫ ସିଟ୍ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଇଜିଆଇଟି ସରାଙ୍ଗକୁ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜବରଦଖଲ ଜମି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର