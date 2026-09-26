ETV Bharat / state

ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ଘର ମୁହାଁ, ଭଙ୍ଗିଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ

ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୁତ ସୁଧାର ଆସିବା ସହ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ

Post-flood situation in Malkangiri: People head home from cyclone shelters; the helpless are repairing their damaged houses.
ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ଘର ମୁହାଁ, ଭଙ୍ଗିଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 26, 2026 at 9:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Post Flood Situation in Malkangiri, ମାଲକାନଗିରି : ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ । ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୁତ ସୁଧାର ଆସିବା ସହ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି । ଗତ ୨୩ ରୁ ୨୫ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରି, କାଲିମେଳା, ମାଥିଲି, ମୋଟୁ, ଖଇରପୁଟ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, କୋରୁକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ଭଳି ୭ଟି ବ୍ଲକ ଓ ୭ଟି ତହସିଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।

ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ଘର ମୁହାଁ, ଭଙ୍ଗିଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ (ETV Bharat Odisha)


ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୮୬ଟି ଘର ଆଂଶିକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୮୫ଟି କଚ୍ଛା ଘର ଏବଂ ୧ଟି ପକ୍କା ଘର ସାମିଲ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ୩୨୪ ରୋଲ୍ ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୪୬ଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ୧୨ଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୦୦ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ୧୫ଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୩୨୬ର ୫ଟି ପୋଲ ସମେତ ସମୁଦାୟ ୧୮ଟି ପୋଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ସଫା ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ପୋଲ ଉପରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ।


ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ୨,୪୦୯ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ୨୫ଟି ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୭୧ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମା ଗୃହରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସଡ଼କ ପଥ ଦେଇ ସଫଳତାର ସହ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ହୋଇଥିବା ଫସଲ ହାନିର ଆକଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ୪୩ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୨ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଘରକୁ ଫେରି ବନ୍ୟା ରେ ଭଙ୍ଗିଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ।
ଘରକୁ ଫେରି ବନ୍ୟା ରେ ଭଙ୍ଗିଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ । (ETV Bharat Odisha)


ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ୭ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସହଯୋଗର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସୁକମା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ରକ୍ଷା କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳକୁ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ଓଲେର୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।


ଖରାପ ପାଗ ଓ ରାସ୍ତା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଗୋବିନ୍ଦପାଲ୍ଲୀଠାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୨୦ଟି ଟ୍ରକର ଚାଳକ, ହେଲ୍ପର ଏବଂ ବସ୍ ଚାଳକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ବୋତଲ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ସେହି ରୁଟ୍‌କୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ।

ପାଣି କମିବାପରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରୁ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଲୋକ ।
ପାଣି କମିବାପରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରୁ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଲୋକ । (ETV Bharat Odisha)


ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗତକାଲି ରାତିରୁ ପାଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୁଧାର ଆସିବା ସହ ବର୍ଷା କମିଛି, ଯାହା ଆମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପୋଲ ଉପରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଓ ଯାତାୟାତ ଏବେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି । ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ପୋଲିସ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି । ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ," ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍‌ରେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୁତ ସୁଧାର ଆସିବା ସହ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ।
ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୁତ ସୁଧାର ଆସିବା ସହ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି । (ETV Bharat Odisha)

ପାଣି କମିବାପରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଘରକୁ ଫେରି ବନ୍ୟାରେ ଭଙ୍ଗିଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ । ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ମହାଦେବ ବିଶ୍ବାସ କହିଛନ୍ତି, ୪ ଦିନର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପସିଯାଇ ବହୁତ୍ ସାମାନ ପତ୍ର ଭସାଇ ନବାସହ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ପାଣିରେ ରହି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସେହିଭଳି ମାଲକାନଗିରି ସହରର ଭାଟିସାଲ୍ ଗୁଡାର କମଳା ମୁଦୁଲି, ଦଇମତି ମୁଦୁଲି, ସମାରି ମୁଦୁଲି ଓ ରୁକୁଣା କିର୍ସାନି ଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ୟା ପସି ଘର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ବର୍ତମାନ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏପରିସ୍ଥଳେ ସେମାନେ ଆବାସ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଗୋବିନ୍ଦପାଲ୍ଲୀରେ ଅଟକିଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଓ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା, ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ଓଲେର୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ।
ଗୋବିନ୍ଦପାଲ୍ଲୀରେ ଅଟକିଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଓ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା, ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ଓଲେର୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ । (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଘର ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବିଶାଳ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Rain Alert: ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ନୂଆପଡା଼କୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

TAGGED:

MALKANGIRI HEAVY RAIN
MALKANGIRI WATERLOGGING
ମାଲକାନଗିରି ଜଳବନ୍ଦୀ
ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
POST FLOOD SITUATION IN MALKANGIRI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.