ETV Bharat / state

ବିଷାକ୍ତ ଫଳ ଖାଇ ନାବାଳକ ମୃତ, ମେଡିକାଲରେ 4 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ

ଏହି ଘଟଣାରେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

possible food contamination
ବିଷାକ୍ତ ଫଳ ଖାଇ ଜଣେ ମୃତ, ମେଡିକାଲରେ 4 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 16, 2026 at 7:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କୁକୁଣି ଗାଁରେ ଅଘଟଣ । ତରଭୁଜ ଓ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ସମୟରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକୁଣୀ ଗାଁର ପଞ୍ଚାନନ ସେନାପତିଙ୍କ ପରିବାରର ୫ଜଣ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ଵାଧୀନ ସେନାପତି ଓ ଅନ୍ୟଜଣେ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।


ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି-

ଗତକାଲି ଦିନରେ ତରଭୁଜ ଓ ପରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ସମେତ ନଡ଼ିଆ ଖାଇ ପଞ୍ଚାନନ ସେନାପତିଙ୍କ ପରିବାରର ୫ ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚାନନ ସେନାପତି ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ତରଭୁଜ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଓ ନାଳି ନଡ଼ିଆ ଖାଇ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା । ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗତକାଲି ଓ ପୂର୍ବଦିନ ଖାଇଛୁ ଆଉ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ସକାଳୁ ଆସିଛୁ। ଗତକାଲି ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ଵର ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା । ଆମେ ପାଖ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ ଦୁଇପାନ ମେଡିସିନ ଖାଇଥିବା ବେଳେ ଦେହ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା । ଆଜି ସକାଳେ ମେଡିକାଲ ଆସିଲୁ ।"

ସେହିପରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଚାରୁଲତା ସେନାପତି କୁହନ୍ତି, "ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ତରଭୁଜ ଖାଇଥିଲେ,ସକାଳକୁ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇ ଫେରିବା ପରେ ବାନ୍ତି ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ପେଟ ଆଣ୍ଟିକି ଧରିଲା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଝାଡା ହେଲା । ପରିବାରର ପିଲା ଓ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୫ଜଣ ଏଭଳି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ ତିନିଜଣ ଓ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ।"

ଚିକିତ୍ସା ଓ ଚିକିତ୍ସିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଡାକ୍ତର-

ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ କୁହନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ତିନିଜଣ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଝାଡା, ବାନ୍ତି ସହ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଭଳି ହୋଇଛି। ପରିବାରର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଆଉ ତିନିଜଣ ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଜଣ ବୟସ୍କ ଓ ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।"


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଖରାଦିନେ ଆପଣ ପିଉଥିବା ଦହି କିମ୍ବା ଲସି କେତେ ହିତକର! ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ବିଷାକ୍ତ ଫଳ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ
POSSIBLE FOOD POISONING
FIVE OF FAMILY TAKEN ILL
ତରଭୁଜ ଓ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ
POSSIBLE FOOD CONTAMINATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.