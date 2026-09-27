ETV Bharat / state

କଟକ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ; ଆଗକୁ ଦଶହରା, ବିପଦକୁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଶାସନ ! ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି

ସିଏମସି-ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଟଣାଓଟରାରେ ସହରର ରାସ୍ତା ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୟନୀୟ ହେଉଛି । ମେୟର କହିଲେ 80% ସଡକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

Poor Road Conditions in Cuttack
କଟକ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2026 at 11:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ସହରର ରାସ୍ତା ଘାଟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ 'ଖାଲ ଖମା ସଡକ' ନଗରୀ ପାଲଟିଯାଇଛି । ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ରୋଡ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ବଡ ବଡ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମରାମତି ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବଡ ବିପଦକୁ ଡାକୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଲୋକଙ୍କ ମତ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛି ପ୍ରଶାସନ ।

କଟକ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ (ETV Bharat Odisha)

ରୋଡ ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ-

ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଛି କଟକ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ । ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଦେଖିବେ, ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଖମା । କେଉଁଠି ପିଚୁ ଉଠି ଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପାଣି । ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସମେତ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ । ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯଦି କେଉଁ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇକରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଵେ ସାବଧାନରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ । ନଚେତ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ । ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଖମା ଆଉ ସେଥିରେ ପାଣି ରହିଲେ କିଛି ଜଣାପଡେ ନାହିଁ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡି ଆହତ ହେବାର ଥୟ । ଯଦି ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇ ଗାଡି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତେଵେ କଥା ସରିଲା । କେତେବେଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ !

Poor Road Conditions in Cuttack
କଟକ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ (ETV Bharat Odisha)



ଜଗତପୁରରୁ ଚହଟା, ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରୁ ନେତାଜୀ ବସ ଟରମିନାଲ ଛକ ଆଦି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ସମସ୍ୟା । ଚହଟା ଛକ ଦେଇ ସିଡ଼ିଏ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡିବ । କାରଣ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ । ସବୁ ଆଡ଼େ ଖାଲ ଖମା । ରାତି କଥା ତ ଦୂରର କଥା, ମାତ୍ର ଦିନ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବାଇକରେ ଯିବା କଷ୍ଟକର । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଟକ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ସହର ବାସୀ ।

Poor Road Conditions in Cuttack
କଟକ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ (ETV Bharat Odisha)
ଚନ୍ଦନ କୁମାର ବେହରା ନାମକ ଜଣେ କଟକ ବସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, କଟକରେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାତାୟତ କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟ । ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ନକହିବା ଭଲ । କେଉଁଠି ଖାଲ ଖମା ତାହା ଜାଣି ନପାରି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁ ନଥିବା ଚନ୍ଦନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ କଟକ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଆହୁରି ସ୍ଥିତି ଖରାପ । ଯିଏ ବି କଟକ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବାକୁ ଅନେକ ଥର ଭାବୁଥିବ । ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Poor Road Conditions in Cuttack
କଟକ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ (ETV Bharat Odisha)



ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହଙ୍କ କହିବା କଥା, ସହରର 80 ପ୍ରତିଶତ ରାସ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁ ନାହାଁନ୍ତି । ମହାନଗର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଅଛି, ତାହାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମରାମତି କରା ଯାଇଛି । ଆଉ ଯେଉଁ ସଵୁ ବାକି ଅଛି ତାହା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Poor Road Conditions in Cuttack
କଟକ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ (ETV Bharat Odisha)

ମେୟର କହିଛନ୍ତି, ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର । କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି ? ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକରୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମେୟର । ତେଵେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଗୁଡିକର ମରାମତି କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦଶହରା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ: ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 28ରୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସେଲ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CUTTACK DAMAGE ROAD
CUTTACK ROAD CONDITIONS
କଟକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ
କଟକ ଖାଲ ଖମା ରାସ୍ତା
SILVER CITY POTHOLES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.