କଟକ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ; ଆଗକୁ ଦଶହରା, ବିପଦକୁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଶାସନ ! ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି
ସିଏମସି-ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଟଣାଓଟରାରେ ସହରର ରାସ୍ତା ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୟନୀୟ ହେଉଛି । ମେୟର କହିଲେ 80% ସଡକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 27, 2026 at 11:06 PM IST
କଟକ: ସହରର ରାସ୍ତା ଘାଟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ 'ଖାଲ ଖମା ସଡକ' ନଗରୀ ପାଲଟିଯାଇଛି । ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ରୋଡ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ବଡ ବଡ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମରାମତି ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବଡ ବିପଦକୁ ଡାକୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଲୋକଙ୍କ ମତ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛି ପ୍ରଶାସନ ।
ରୋଡ ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ-
ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଛି କଟକ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ । ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଦେଖିବେ, ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଖମା । କେଉଁଠି ପିଚୁ ଉଠି ଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପାଣି । ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସମେତ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ । ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯଦି କେଉଁ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇକରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଵେ ସାବଧାନରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ । ନଚେତ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ । ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଖମା ଆଉ ସେଥିରେ ପାଣି ରହିଲେ କିଛି ଜଣାପଡେ ନାହିଁ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡି ଆହତ ହେବାର ଥୟ । ଯଦି ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇ ଗାଡି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତେଵେ କଥା ସରିଲା । କେତେବେଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ !
ଜଗତପୁରରୁ ଚହଟା, ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରୁ ନେତାଜୀ ବସ ଟରମିନାଲ ଛକ ଆଦି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ସମସ୍ୟା । ଚହଟା ଛକ ଦେଇ ସିଡ଼ିଏ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡିବ । କାରଣ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ । ସବୁ ଆଡ଼େ ଖାଲ ଖମା । ରାତି କଥା ତ ଦୂରର କଥା, ମାତ୍ର ଦିନ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବାଇକରେ ଯିବା କଷ୍ଟକର । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଟକ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ସହର ବାସୀ ।
ସେହିପରି ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ କଟକ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଆହୁରି ସ୍ଥିତି ଖରାପ । ଯିଏ ବି କଟକ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବାକୁ ଅନେକ ଥର ଭାବୁଥିବ । ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହଙ୍କ କହିବା କଥା, ସହରର 80 ପ୍ରତିଶତ ରାସ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁ ନାହାଁନ୍ତି । ମହାନଗର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଅଛି, ତାହାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମରାମତି କରା ଯାଇଛି । ଆଉ ଯେଉଁ ସଵୁ ବାକି ଅଛି ତାହା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମେୟର କହିଛନ୍ତି, ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର । କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି ? ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକରୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମେୟର । ତେଵେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଗୁଡିକର ମରାମତି କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦଶହରା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ: ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 28ରୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସେଲ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ