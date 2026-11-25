ଭବାନୀପାଟଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା; ପ୍ରତିବାଦରେ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲା ଯୁବ ବିଜେଡି
ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : November 25, 2026 at 6:20 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଦୁରବସ୍ଥା ଏବଂ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ସୁଧାର, ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି।
ଯୁବ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଏବଂ ଏଯାଏଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ସମସ୍ୟା, ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ, ଅନିୟମିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯୁବ ବିଜେଡି। ଏପରିକି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ବହିର୍ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ତଃବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଦଳ। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା, ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଯୁବ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି। ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଓ ଅଧିକାର ଦାବିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ କୋଣାର୍କ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେନି ସରକାର: ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ଦଶାହ କର୍ମ ପାଳିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶ୍ରମିକ
ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, "କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । କେତେ ଥର ସମୀକ୍ଷା କଲେଣି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ, ପୂର୍ବତନ ସରକାର, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦେଇଥିଲେ। ଏଯାଏଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଓପିଡି ଓ ଆଇପିଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି । ଏହା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସି, ମେଡିକାଲ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଧାରଣା ଦେଇଛି ବୋଲି ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅଭିନାଶ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "୫୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଗଲା । ପୂର୍ବତନ ସରକାର ପଇସା ଦେଲେ, ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ସରକାର କଣ ଏତିକି କରିପାରିବନି? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ପାରିବନି? ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଜାଗନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି ୟା ଉପରେ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ସହିଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଓପିଡି ଏବଂ ଆଇପିଡିର ଆରମ୍ଭ ନ ହୁଏ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହବ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ହବ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା