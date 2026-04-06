ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଶ୍ୟାମ୍ ମେଟାଲିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସିଲ୍ କଲା CPCB
ରେଙ୍ଗାଲି ଶ୍ୟାମ୍ ମେଟାଲିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ(CPCB) ସିଲ୍ କରିଛି । ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ।
Published : April 6, 2026 at 5:33 PM IST
Rengali Shyam Metallics ସମ୍ବଲପୁର: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ପଣ୍ଡଲୋଇ ସ୍ଥିତ ଶ୍ୟାମ୍ ମେଟାଲିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟରେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କଟା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସିଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯୋଗୁଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ସମେତ ରେଙ୍ଗାଲି ତହସିଲଦାର ଓ ସଦର ଏସଡିପିଓ ତୁଫାନ ବାଗ ,ବରିଷ୍ଠ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ସିପିସିବିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।
ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, " ଆଜି ଭୋର 5ଟାରୁ ସିଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ କାରଖାନାର ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକରେ ପାୱାର କଟ୍ ସହ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି l ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ଚିପ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ l ଏହା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଏସଡ଼ିପିଓ, TPWODL ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା l "
ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ, ଲୁହା ଛଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର