ଶୀତ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ; ୫ ସହରରେ AQI ୧୦୦ ପାର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଚିନ୍ତା!

୫ ସହରରେ AQI ୧୦୦ ପାର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଚିନ୍ତା! (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲାଣି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ । ଏବେଠାରୁ ଏକାଧିକ ସହରରେ ବାୟୁର ମାନ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ପାରାଦୀପ, ଅନୁଗୁଳ, ତାଳଚେର, ବାରିପଦା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଶୁଆକାଟି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ବା AQI (Air Quality Index ) ୧୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଳିଧୂଆଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେଠାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
୫ ସହରରେ AQI ୧୦୦ ପାର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଚିନ୍ତା! (Etv Bharat)
ଆଜି ସକାଳ ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପାରାଦୀପରେ AQI ସର୍ବାଧିକ ୧୬୩ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳରେ ୧୫୧ ରହିଛି. ସେହିପରି ତାଳଚେରରେ ୧୧୬, ବାରିପଦାରେ ୧୦୯, କେନ୍ଧୁଝରର ଶୁଆକାଟିରେ ୧୦୭ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ୧୦୨ ରହିଛି. ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ AQI ୮୯, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୭୪ ଓ କଟକରେ ୬୯ AQI ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
୫ ସହରରେ AQI ୧୦୦ ପାର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଚିନ୍ତା! (Etv Bharat)
ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବାୟୁର AQI
- ପାରାଦୀପ-୧୬୩
- ଅନୁଗୁଳ-୧୫୧
- ତାଳଚେର-୧୧୬
- ବାରିପଦା-୧୦୯
- କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଶୁଆକାଟି-୧୦୭
- ନୟାଗଡ଼-୧୦୨
- ବାଲେଶ୍ୱରରେ-୮୯
- ଭୁବନେଶ୍ୱର- ୭୪
- କଟକ-୬୯
ଶୀତରେ ବଢ଼ିପାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ
୫ ସହରରେ AQI ୧୦୦ ପାର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଚିନ୍ତା! (Etv Bharat)
ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଋତୁରେ ପବନର ବେଗ କମିବା ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଦୂଷକ କଣିକା ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁର ମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଧୂଳି ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ଓ ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶ ବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ୫ ସହରରେ AQI ୧୦୦ ପାର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଚିନ୍ତା! (Etv Bharat)
ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, 'ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କାମ ଜାରି ରହିଛି । ସହର ଭିତରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ । ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମେସିନ୍ ଲଗାଇବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ରହିଛି କିମ୍ବା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ୫ ସହରରେ AQI ୧୦୦ ପାର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଚିନ୍ତା! (Etv Bharat)
ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପରିବହନ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପରିବହନ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି । ଏହାର ଆଧାରରେ ଏଆଇ (AI) ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସହାୟତା ନେଇ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ।୨୦୧୮ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟର ୭ଟି ସହର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳିନଥିବାରୁ ଏବେ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଶୀତ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ସହ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏବେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ବୁଡୁଛି ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ସହର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଦୁଷଣରେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଗୋଳବାସୀ; ସ୍ଵର ସାଜିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ୍