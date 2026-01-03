ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ଓଡ଼ିଶା: ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଲା, ତାଳଚେର ପାଇଁ ଲାଗିଲା କଡ଼ା କଟକଣା
ଏନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାପ ଷ୍ଟେଜ୍-୨ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନେକ କଟକଣା କରାଯାଇଛି ।
Published : January 3, 2026 at 9:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପୁଣି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ହୋଇଛି ତାଳଚେର । ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭାବେ ଲଗାତର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ତାଳଚେରର ନାଁ ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଳଚେର ପୌରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି କଡ଼ା ଗାଇଡଲାଇନ । ଏପଟେ ତାଳଚେରର AQI ଆଜି ରହିଛି ୩୩୨ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି AQIର ମାତ୍ରା । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ AQI ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି । ତେବେ ଏନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାପ ଷ୍ଟେଜ୍-୨ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଅନେକ କଟକଣା କରାଯାଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ସକାଳ ୧୦ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଦିନକୁ ୩ ଥର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା, NHAI, MCLକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତାଳଚେର ସହର ଭିତରକୁ ଭାରୀ ଯାନ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗତକାଲି ୩୦୦ ଉପରେ ରହିଥିଲା ୬ଟି ବଡ ବଡ ସହର । ଯାହା ଅତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏହା ହଠାତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି- ଶୀତ ବଢିଛି, ଧୂଳି ରାସ୍ତାରେ ଉଡୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଗିଡିଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷ କରି ବିଲଡିଂ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା ଆଦି ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବିଏମସି କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥରର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି । ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଦେଶରେ AQI 300 ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସହର:-
- ତାଳଚେରରେ AQI ୩୩୨
- ବାରିପଦାରେ AQI ୩୨୪
- ଅନୁଗୁଳରେ AQI ୩୨୧
- ସିଂଗରୌଲିରେ AQI ୩୦୨ ରହିଛି
କ'ଣ ରହିଛି ତାଳଚେର ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍:-
- ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ସକାଳ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଷେଧ ।
- ପୌରପାଳିକା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ମାଟି କାମ କରିବା ନିଷେଧ ।
- ପୌରପାଳିକା, NHAI ଏବଂ MCL ଦିନକୁ ଅତି କମରେ ୩ ଥର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ତାଳଚେର ସହର ଭିତରକୁ ଭାରୀ ଟ୍ରକ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ।
- ଖୋଲାରେ ଅଳିଆ ପୋଡ଼ିବା, ଢାବାରେ କୋଇଲା ପୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖୋଲା ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ।
- ତାଳଚେରର ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତାଳଚେର ଆରଟିଓ ଦିନରେ ସମସ୍ତ କୋଇଲା ଏବଂ ପାଉଁଶ ଟ୍ରକର ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପୃଥକ କଟକଣା ଜାରି କରିବେ ।
- NH-୧୪୯ରେ କୌଣସି ଟ୍ରକ୍ ବିନା ଆବରଣ/ତାରପୋଲିନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
- NHAI ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, NH ଡିଭିଜନ, ପାଳଲହଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।
- ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ଆଦେଶ BNSSର ଧାରା ୧୬୩(୨) ଅନୁଯାୟୀ ଏକପାକ୍ଷିକ ଭାବେ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
- ଏହି ଆଦେଶ ୭ ଦିନ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।
- ପୋଲିସ, ପୌରପାଳିକା, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ RTOକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ତାଳଚେରର ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ତଦାରଖ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପାଳନ ଦାଖଲ କରିବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର