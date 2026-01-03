ETV Bharat / state

ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ଓଡ଼ିଶା: ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଲା, ତାଳଚେର ପାଇଁ ଲାଗିଲା କଡ଼ା କଟକଣା

ଏନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାପ ଷ୍ଟେଜ୍‌-୨ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନେକ କଟକଣା କରାଯାଇଛି ।

ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ଓଡ଼ିଶା: ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଲା, ତାଳଚେର ପାଇଁ ଲାଗିଲା କଡ଼ା କଟକଣା
ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ଓଡ଼ିଶା: ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଲା, ତାଳଚେର ପାଇଁ ଲାଗିଲା କଡ଼ା କଟକଣା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 3, 2026 at 9:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପୁଣି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ହୋଇଛି ତାଳଚେର । ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭାବେ ଲଗାତର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ତାଳଚେରର ନାଁ ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଳଚେର ପୌରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି କଡ଼ା ଗାଇଡଲାଇନ । ଏପଟେ ତାଳଚେରର AQI ଆଜି ରହିଛି ୩୩୨ ।

ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ଓଡ଼ିଶା: ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଲା, ତାଳଚେର ପାଇଁ ଲାଗିଲା କଡ଼ା କଟକଣା (ETV BHARAT ODISHA)

ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି AQIର ମାତ୍ରା । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ AQI ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି । ତେବେ ଏନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାପ ଷ୍ଟେଜ୍‌-୨ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଅନେକ କଟକଣା କରାଯାଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ସକାଳ ୧୦ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଦିନକୁ ୩ ଥର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା, NHAI, MCLକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତାଳଚେର ସହର ଭିତରକୁ ଭାରୀ ଯାନ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଲା, କଟକଣା ଲାଗିଲା; ତାଳଚେର ପାଇଁ କଡ଼ା ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା
ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଲା, କଟକଣା ଲାଗିଲା; ତାଳଚେର ପାଇଁ କଡ଼ା ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା (ETV BHARAT ODISHA)

ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗତକାଲି ୩୦୦ ଉପରେ ରହିଥିଲା ୬ଟି ବଡ ବଡ ସହର । ଯାହା ଅତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏହା ହଠାତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି- ଶୀତ ବଢିଛି, ଧୂଳି ରାସ୍ତାରେ ଉଡୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଗିଡିଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷ କରି ବିଲଡିଂ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା ଆଦି ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବିଏମସି କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥରର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି । ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।



ଦେଶରେ AQI 300 ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସହର:-

  • ତାଳଚେରରେ AQI ୩୩୨
  • ବାରିପଦାରେ AQI ୩୨୪
  • ଅନୁଗୁଳରେ AQI ୩୨୧
  • ସିଂଗରୌଲିରେ AQI ୩୦୨ ରହିଛି



କ'ଣ ରହିଛି ତାଳଚେର ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍:-

  1. ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ସକାଳ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଷେଧ ।
  2. ପୌରପାଳିକା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ମାଟି କାମ କରିବା ନିଷେଧ ।
  3. ପୌରପାଳିକା, NHAI ଏବଂ MCL ଦିନକୁ ଅତି କମରେ ୩ ଥର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
  4. ତାଳଚେର ସହର ଭିତରକୁ ଭାରୀ ଟ୍ରକ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ।
  5. ଖୋଲାରେ ଅଳିଆ ପୋଡ଼ିବା, ଢାବାରେ କୋଇଲା ପୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖୋଲା ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ।
  6. ତାଳଚେରର ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତାଳଚେର ଆରଟିଓ ଦିନରେ ସମସ୍ତ କୋଇଲା ଏବଂ ପାଉଁଶ ଟ୍ରକର ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପୃଥକ କଟକଣା ଜାରି କରିବେ ।
  7. NH-୧୪୯ରେ କୌଣସି ଟ୍ରକ୍ ବିନା ଆବରଣ/ତାରପୋଲିନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
  8. NHAI ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, NH ଡିଭିଜନ, ପାଳଲହଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।
  9. ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ଆଦେଶ BNSSର ଧାରା ୧୬୩(୨) ଅନୁଯାୟୀ ଏକପାକ୍ଷିକ ଭାବେ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
  10. ଏହି ଆଦେଶ ୭ ଦିନ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।
  11. ପୋଲିସ, ପୌରପାଳିକା, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ RTOକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
  12. ତାଳଚେରର ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ତଦାରଖ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପାଳନ ଦାଖଲ କରିବେ ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା ୧ନଂ; ଦେଶର ୧୦ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୭ ସହର, ଟପ୍ ରେ ତାଳଚେର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ବରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାଜନକ, ନାହିଁ ସଚେତନ କି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

POLLUCATION AQI TALCHER
AIR QUALITY INDEX
MOST POLLUTED TOWN IN INDIA
ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ଓଡ଼ିଶା
TALCHER RECORDED POORER AQI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.