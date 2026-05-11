ସି-ଫୁଡ୍ ପାର୍କର ବର୍ଜ୍ୟ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଗେଟ୍ ରେ ତାଲା ପକାଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଧାରଣା
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ବ୍ଲକରେ କମ୍ପାନୀର ବର୍ଜ୍ୟ ପାଣି କାରଣରୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ସହ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପୁଛି ଚର୍ମ ରୋଗ । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା
Published : May 11, 2026 at 6:20 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା : ସି-ଫୁଡ୍ କମ୍ପାନୀର ମନମାନି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । କମ୍ପାନୀର ବର୍ଜ୍ୟ ପାଣି ନାଳ, ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଉତ୍ସରେ ମିଶିବା କାରଣରୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ସହ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପୁଛି ଚର୍ମ ରୋଗ । ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ । ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସି-ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଛତାବର ଏବଂ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଗ୍ରାମପଂଚାୟତରେ 2018 ମସିହାରୁ ସି-ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ହୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ପାର୍କ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟ ମାଛ ମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟ ପାଣିକୁ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନକରି ଏହି ନାଳକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହାଫଳରେ ନାଳର ସମସ୍ତ ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉନାହିଁ । ନା ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ମାନେ ଗାଧୁଆ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ବରୁପ ଏବେ ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ।
ଏପରିକି ଏହି ପାଣି ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡି ଯାଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଯାହାଫଳରେ ଜାମୁଝରି, ଛତାବର, ଅରିଶଲ, ହରେକୃଷ୍ଣପୁର, ଦୁର୍ଗାପୁର, ମଦନପୁର ଆଦି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ପାଣି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏପରିକି ଏହି ପାଣି ପିଇ ଗୋମାତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଇଡକୋ କୌଣସି ସମାଧାନ ନକରିବାରୁ ଆଜି ଛତାବର ଏବଂ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସି-ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଛତାବର ସରପଞ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଶାଦ ଡେଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ନାଳ ଉପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏବଂ 100 ଗାଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ନାଳ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି ଏବଂ ଧାନ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି । ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଉନି ।"
ସେହିଭଳି ମେଣ୍ଢାଶାଳ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଏଠାରେ 2018 ମସିହାରୁ କମ୍ପାନୀ ହେଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଜଣାପଡୁନଥିଲା । କିନ୍ତୁ 2022ରୁ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଏହି ନାଳରେ ଛାଡି ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ । ଆମ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଷକୁ ଯେଭଳି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । କମ୍ପାନୀ ଏଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରୁଛି । ଏହି ନାଳ ଡେରାସରୁ ବାହାରି ଦୟାନଦୀରେ ପଡିଛି ଏବଂ ଏହି ନାଳ ଉପରେ ଲକ୍ଷଧିକ ଲୋକ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବୁ ।"
ସେହିପରି କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ଶୁଭମ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି,"କମ୍ପାନୀରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଇଡକୋକୁ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଇଡକୋ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଡ୍ରେନ୍ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାହା ନକରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା