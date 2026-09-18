ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା; ସ୍କାନରରେ ମହାନଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଜରିମାନା
ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ୩ ହଜାର, ପୌର ସୀମାରେ ୫ ହଜାର, ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବ ପ୍ରଶାସନ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 18, 2026 at 8:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାର୍ବଣ ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଏ । କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଣ ଫୁଟା ଯାଏଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ହେଉଛି, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ । ବିନା ଅନୁମତିରେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢିବାରେ ଲାଗୁଛି । ଖାସ କରି ମହାନଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଶି ପ୍ରଦୂଷିିତ ହେଉଛି । ଏହି ଦୁଇ ନଦୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ସର୍ବାଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସ୍କାନରରେ ରହୁଛି । ସେପଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଶଙ୍କାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଡିଜେ ବାଜିବନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଗଣେଶ ପୂଜା, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା, ବିଶ୍ବକର୍ମା ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଦୀପାବଳି, କାଳୀ ପୂଜା, ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା । ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରୁ ବାଣ ଫୁଟା । ଯାହା ବାୟୁ, ଜଳ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭ ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭୟ ଘାଣ୍ଟୁଛି । ଫୋକସରେ ରହିଛି ମହାନଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ । ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁଇ ନଦୀ ହେଉଛି ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ।
ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୌଣସି ବି ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନକୁ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନ ହେଲେ ଘରେ କୁଣ୍ଡ କରି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ SOP ଜାରି କରିଛି ବୋର୍ଡ । ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୋଲିସକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ଯାଏଁ ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନକୁ ଥରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପରି SOP ଜାରି କରାଯିବ ।
ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବାଜି ପାରିବନି ଡିଜେ । ଅନୁମତି ନେଇ କେବଳ ୬୫ ଡିବିରେ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ତାହା ବି ରାତି ୧୦ଟା ଯାଏଁ ହିଁ ବାଜି ପାରିବ । ବାଣ ଫୁଟା ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରି ଦିଏ । ତେଣୁ କେବଳ ଗ୍ରୀନ ବାଣ ଫୁଟାଯିବ ଏବଂ ତାହା ୧୨୫ ଡିବି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ରହିବ । ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେବ । ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ୩ ହଜାର, ପୌର ସୀମାରେ ୫ ହଜାର ଓ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବ ପ୍ରଶାସନ । ନିୟମ ଅବମାନନା କଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ବି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରୁ ବାସନ୍ଦ ହେବେ । ଏଥି ସହ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କର ବି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ଜବତ କରାଯିବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ।
ସେହିପରି ପରିବେଷବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟା ମଇଳା ନଦୀରେ ମିଶି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି । ତା ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ହୋଇ ପାଣିରେ ଜମି ରହିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି । କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୯ଟି ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ, ରାଉରକେଲାରୁ ବିରିଟୋଲ ଯାଏଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ କଣାସ ଯାଏଁ ଦୟା ନଦୀ, କଟକର କାଠଯୋଡ଼ି, ଭୁବନେଶ୍ବରର କୁଆଖାଈ, ପୁରୀର ମଙ୍ଗଳା, କଟକର ସେରୁଆ ନଦୀ ରହିଛି ।'
ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମର କାଠଯୋଡ଼ି, ଦୟା, କୁଆଖାଈ ଓ ସେରୁଆ ପ୍ରଦୂଷଣ ତାଲିକାରେ ରହିଛି । ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିକରେ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ରାଉରକେଲାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ହଟସ୍ପଟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା: ନଜରରେ ରହିବ ଅଳିଆ ଗଦା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି; ମେଗା MRF ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୈନିକ 100 ଟନ୍ ଅଳିଆ ପୃଥକୀକରଣ ଟାର୍ଗେଟ୍