ପାର୍ବଣରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା: ଭସାଣି ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ବିଏମସିର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ସହ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବିଏମସି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 19, 2026 at 3:25 PM IST
Artificial ponds for idol immersion, ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାର୍ବଣରେ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା । ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ସବୁଠି ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭାବ । ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ତାହାର ଠିକଣା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ସହ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବିଏମସି ।
ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଯାଏ ପ୍ରଦୂଷଣ । ସାଜସଜ୍ଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗୁଥିବା ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ, ଭସାଣି ସମୟରେ ନଦୀକୁ ଯାଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ଏବଂ ଡିଜେର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପାର୍ବଣ ପାଳନ କରିବା ସହ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହେଉଛି । ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର, ନଦୀରେ ସିଧାସଳଖ ବିସର୍ଜନ ବଦଳରେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ଭସାଣି ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ପରେ ବର୍ଜ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଓ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।
ଭସାଣି ପାଇଁ ବିଏମସିର କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ:
ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣିକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ । ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଚାରିଟି କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ରାସ୍ତାର କୁଆଖାଇ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ ରାସ୍ତାର ଦୟା ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ପୋଖରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହିତ ଟଙ୍କାପଣି ଛକ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୁତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ସହିତ ଭସାଣି ସମୟରେ ରାତିସାରା ବିଏମସି ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ । ବିସର୍ଜନ ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, କୁଟା ଓ ରଙ୍ଗ ମିଶା ପାଣିକୁ ଏସ୍କାଭେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରାଯାଇ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ନିକଟସ୍ଥ ଟିଟିଏସ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ସହ ବର୍ଜ୍ୟର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଭାବେ ନଦୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଳାଶୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଗଲେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ନଦୀ କୂଳରେ କୁତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିବା ସହ ବିସର୍ଜିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ବିସର୍ଜନର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୋଖରୀରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡମ୍ପିଂ ସାଇଟ୍କୁ ପଠାଇବା ସହ ପୋଖରୀର ଜଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ବିଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଚାରି ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ନଦୀ ଉପରେ ନଜର:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକ, ରାଉରକେଲା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ସହରରେ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁଆଖାଇ ଓ ଦୟା, କଟକର ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି, ରାଉରକେଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ମହାନଦୀ ନଦୀକୁ ନେଇ ରହିଛି ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା । ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପାର୍ବଣ ଭାସାଣିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତାହାର ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ । ବିଶେଷକରି ଭସାଣି ସମୟରେ ଡିଜେର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ ତଦାରଖ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସଚେତନତା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ:
ଏପଟେ ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ବାୟୁ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ବଦଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ । ତେବେ ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଏଣେତେଣେ ନକରି ନଦୀଘାଟରେ ନିର୍ମିତ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ କି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବା ସହ ଜଳଜୀବଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏପଟେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଦଣ୍ଡମା’: ବର୍ଷକରେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲେ ମନ୍ଦିର, ଛୁଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମା' ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଜନସମୁଦ୍ର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର