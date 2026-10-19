ETV Bharat / state

ପାର୍ବଣରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା: ଭସାଣି ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ବିଏମସିର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ସହ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବିଏମସି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ

Pollution concerns during the festive season: Artificial ponds for idol immersion; BMC’s preparations to curb pollution.
ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ସହ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବିଏମସି । (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 19, 2026 at 3:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Artificial ponds for idol immersion, ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାର୍ବଣରେ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା । ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ସବୁଠି ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭାବ । ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ତାହାର ଠିକଣା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ସହ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବିଏମସି ।


ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ସହ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବିଏମସି । (ETV Bharat Odisha)



ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଯାଏ ପ୍ରଦୂଷଣ । ସାଜସଜ୍ଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗୁଥିବା ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ, ଭସାଣି ସମୟରେ ନଦୀକୁ ଯାଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ଏବଂ ଡିଜେର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପାର୍ବଣ ପାଳନ କରିବା ସହ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହେଉଛି । ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର, ନଦୀରେ ସିଧାସଳଖ ବିସର୍ଜନ ବଦଳରେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ଭସାଣି ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ପରେ ବର୍ଜ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଓ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।


ଭସାଣି ପାଇଁ ବିଏମସିର କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ:

ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣିକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ । ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଚାରିଟି କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ରାସ୍ତାର କୁଆଖାଇ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ ରାସ୍ତାର ଦୟା ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍‌ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ପୋଖରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହିତ ଟଙ୍କାପଣି ଛକ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୁତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Pollution concerns during the festive season: Artificial ponds for idol immersion; BMC’s preparations to curb pollution.
ପାର୍ବଣରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା: ଭସାଣି ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ବିଏମସିର ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)


ଏହା ସହିତ ଭସାଣି ସମୟରେ ରାତିସାରା ବିଏମସି ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ । ବିସର୍ଜନ ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, କୁଟା ଓ ରଙ୍ଗ ମିଶା ପାଣିକୁ ଏସ୍କାଭେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରାଯାଇ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ନିକଟସ୍ଥ ଟିଟିଏସ୍‌ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ସହ ବର୍ଜ୍ୟର ସଠିକ୍‌ ପରିଚାଳନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।


ସେହିପରି ଭାବେ ନଦୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଳାଶୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଗଲେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ନଦୀ କୂଳରେ କୁତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିବା ସହ ବିସର୍ଜିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ବିସର୍ଜନର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୋଖରୀରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡମ୍ପିଂ ସାଇଟ୍‌କୁ ପଠାଇବା ସହ ପୋଖରୀର ଜଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ବିଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଚାରି ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ନଦୀ ଉପରେ ନଜର:

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକ, ରାଉରକେଲା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ସହରରେ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁଆଖାଇ ଓ ଦୟା, କଟକର ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି, ରାଉରକେଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ମହାନଦୀ ନଦୀକୁ ନେଇ ରହିଛି ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା । ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Pollution concerns during the festive season: Artificial ponds for idol immersion; BMC’s preparations to curb pollution.
ପାର୍ବଣରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା: ଭସାଣି ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ବିଏମସିର ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପାର୍ବଣ ଭାସାଣିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତାହାର ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ । ବିଶେଷକରି ଭସାଣି ସମୟରେ ଡିଜେର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ ତଦାରଖ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସଚେତନତା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ:

ଏପଟେ ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ବାୟୁ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ବଦଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ । ତେବେ ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଏଣେତେଣେ ନକରି ନଦୀଘାଟରେ ନିର୍ମିତ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ କି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବା ସହ ଜଳଜୀବଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏପଟେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଦଣ୍ଡମା’: ବର୍ଷକରେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲେ ମନ୍ଦିର, ଛୁଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମା' ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଜନସମୁଦ୍ର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

AIR WATER POLLUTION
BMC CONTROL BOARD
ପାର୍ବଣରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା
ଭସାଣି ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ
ARTIFICIAL PONDS FOR IDOL IMMERSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.