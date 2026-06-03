ETV Bharat / state

ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି; କଂଗ୍ରେସ କହିଲା 'ଜୁମଲା', ବିଜେଡି କହିଲା 'ଲଲିପପ୍'

ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ୮୦ ଭାଗ ପ୍ରଫେସର ନାହାନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଭଳି ଚାଲିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। l ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

politics intensifies over reservation in education department
ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି; କଂଗ୍ରେସ କହିଲା 'ଜୁମଲା', ବିଜେଡି କହିଲା 'ଲଲିପପ୍' (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 3, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ତଥା ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କଲେ ମୋହନ ସରକାର।୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ, ସ୍ବାଧୀନତାର ୭୯ ବର୍ଷ ପରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ମିଳିଲା ବୋଲି ସରକାର କହିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ସରକାର ଲାଗୁ କରିଥିବା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ୨୭%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। Neet ପରୀକ୍ଷା ବିଫଳତାକୁ ଘୋଡାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କହିଛି ଏହା ଲଲିପପ ସଦୃଶ।

ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ କେବଳ ଜୁମଲା-ଭକ୍ତ ଦାସ


ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ କେବଳ ଜୁମଲା । ଏହି ସଂରକ୍ଷଣର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, 'ୟୁପିଏ ସରକାର-2 ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବୀ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ସାରା ଦେଶରେ ନିଟ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଏବଂ CBSE କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖାଦେଇଛି ତାହାକୁ ଦବେଇବାକୁ ଏଭଳି ଜୁମଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।'

ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି; କଂଗ୍ରେସ କହିଲା 'ଜୁମଲା', ବିଜେଡି କହିଲା 'ଲଲିପପ୍' (Etv Bharat)

ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ୮୦ ଭାଗ ପ୍ରଫେସର ନାହାନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଭଳି ଚାଲିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। l ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, 'ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଦେବେଇବାକୁ ଏହି ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।'

'ମହାନଦୀକୁ ମରୁଭୂମି କରିଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର'

ସେହିପରି ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ। ମହାନଦୀକୁ ମରୁଭୂମି କରିଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। 'ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା । ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟାର କି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର' ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଅଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ଅସତ୍ୟ । ୨୦୨୫ରେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଖରା ଦିନରେ ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା ପ୍ରଚୁର ଦେଖାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହାନଦୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶା ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ରହିଛି । ଏହା କେତେ ଦୂର ଉଚିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ନଚେତ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ' ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ।


ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଲଲିପପ ଦେଉଛନ୍ତି

ସେପଟେ, ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ତାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭିତ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛି । ଏହା ଏକ ଲଲିପପ ସଦୃଶ । ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୭ରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉଠିବ । ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ପଛୁଆବର୍ଗ, ଦଳିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ତଥା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ବାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ହାର ୧୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୨.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୬.୨୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷଣ ନଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ୧୧.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି।

ଇଟିଭି ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁଧୁରୁନି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଥାନା ହାଜତରେ ବଢୁଛି ନିର୍ଯାତନା, ଫାଇଲ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଛି ଅନେକ ଘଟଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଅବହେଳା କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

TAGGED:

ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି
BJP GOVT IN ODISHA
BJD
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
RESERVATION IN EDUCATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.