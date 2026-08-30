ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରିଲିଫ୍ ରାଜନୀତି; 1000 କୋଟି ଘୋଷଣା ବନାମ ହିସାବକୁ ନେଇ ସରକାର-ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ
ସରକାରଙ୍କ ଫାଇନାଲ ଡ୍ୟାମେଜ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ବାସ୍ତବରେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେତେ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 30, 2026 at 10:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛାଡି ଯାଇଛି ବନ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଅସୁମାରୀ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଜୀବନ ସହ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ । ଏପଟେ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ ତେଜିଛି ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ । ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବନ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ବିଶେଷକରି ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇ ଏବେ ରିଲିଫ୍ ଠାରୁ ରାଜନୀତି ଯାଏଁ ଲଢ଼େଇ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା ହେଲା ନୁହେଁ, କେତେ ସହାୟତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ।
ସରକାର ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଂଚଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଠି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି । ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ସହାୟତା । ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ । ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ । ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାରର ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନୀତିକୁ ତୁଳନା କରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ।
କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଲୋକେ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ବନ୍ୟା ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ମାତ୍ର ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ଚୁଡ଼ା ଭଳି ସହାୟତା ଦେଇ ସରକାର ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ ଓ ପାଲ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପରେ ସରକାର ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ୧,୦୦୦ କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦଳ ଦାବି କରିଛି ।
ତେବେ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ରିଲିଫ୍ କେତେ ଆସିଲା ? କିଏ ବାଣ୍ଟିଲା ? କାହାକୁ କେତେ ମିଳିଲା ? ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସହାୟତାର ବଣ୍ଟନରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି କି ? ଏହି ସବୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବନ୍ୟା ପରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଓ ମୃତ୍ୟୁ, ଏବେ ବି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭେଳାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତାୟତ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ଦଳ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି । ବିଜେଡି ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାରଙ୍କର ନା ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ । ଏହା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାରେ ଲୋକ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ମାଧ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ନକରି ୧,୦୦୦ କୋଟି ଘୋଷଣା କରି ଆସ୍ଫାଳନ ମାରିବା ବଦଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସହାୟତା ଦେବା ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଣିଚାଏ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ । ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ ବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନନେବା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସହିଷ୍ଣୁ ମନୋଭାବର ପ୍ରମାଣ । ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦେଶବିଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଜେପି ସରକାର ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ଏହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସିଧାସଳଖ ଖାରଜ କରିଛି ବିଜେପି । ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଜବାବରେ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପୋଳକଳ୍ପିତ, ମିଥ୍ୟା ଓ ତଥ୍ୟହୀନ । ବନ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି କେବଳ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବାଃବାଃ ନେବା ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ରିଲିଫ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ମଟରସାଇକେଲରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳ ଓ ପଲିଥିନ ଭଳି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ । ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ,୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣମାନେ କିପରି ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ? ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ‘ଚାଲୁଣି ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଦୋଷ ଦେବା’ ଭଳି ବାସ୍ତବତାକୁ ଏଡ଼ାଇ କେବଳ ରାଜନୀତି କରିବା ।"
ତେବେ ସରକାରୀ ରିଲିଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଆକଳନ ପରେ ସହାୟତା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଆଧାରରେ ୨୨ଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେଥିରୁ ଯାଜପୁରକୁ ମିଳିଥିଲା ୨୦ କୋଟି ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ସହାୟତା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୬ଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କଲେ । ଏଥିରେ ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୯.୪ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଦ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୮,୫୦୦ ଟଙ୍କା, ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ୧୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାରମାସୀ ଫସଲ ପାଇଁ ୨୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଇନ୍ପୁଟ୍ ସବସିଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ଡିବିଟି, ମାଗଣା ପନିପରିବା ମିନିକିଟ୍, ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ଲଡ୍ କୀଟ ଓ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ସବସିଡି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଡଙ୍ଗା-ଜାଲ-ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ରାସ୍ତା ଓ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମରାମତି ଭଳି ସହାୟତା ରହିଛି ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ,ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ ରିଲିଫ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ଜାରି ରଖିବା, ପୋଷାକ ଓ ଘରୋଇ ଉପକରଣ କିଣିବାକୁ ସହାୟତା ଏବଂ ଅନ୍ତିମ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡେଲିଭରି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ ନା ବିଜେପି ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ ? ବନ୍ୟା ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର