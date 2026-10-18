ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜନୀତି ଗରମ: କାହା ସହ Gen Z ? ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ?
'ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ, Gen Z ମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ପ୍ରଭାବିତ କରି ହେବ ସେମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ପାଇଛନ୍ତି'- ବିଜେପି। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
Published : October 18, 2026 at 3:28 PM IST
Gen Z is with BJD or BJP?, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା GEN Z କାହା ସହ ? ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ? ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦାବି ଓ ପ୍ରତିଦାବି । ବିଜେଡି କହୁଛି, ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି କହୁଛି, ମୋଦିଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଆସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଏବିଭିପି ତୁଳନାରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଅଧିକ କଲେଜରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ GEN Z ବିଜୟୀ ଦଳ ସହ ରହିଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏବିଭିପିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ୍ୱର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଦେଶର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସମସ୍ତ ବିଜୟୀ ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ପରିଚୟ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ।
ଏପଟେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଜି ବି ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି । କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ହେଉଛି ନେତୃତ୍ୱ ଗଢ଼ିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚ । ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ । ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସମେତ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବ୍ୟାପକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ସେ ଏବିଭିପି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା । ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ । ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ନେତା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ସୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ, Gen Z ମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ପ୍ରଭାବିତ କରି ହେବ ସେମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ପାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ସୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ GenZ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ପ୍ରଭାବିତ କରି ହେବ ସେମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ଵାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ‘ନବୀନଙ୍କ ଦାବି ଅମୂଳକ ଓ ଅସତ୍ୟ’: ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜବାବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ABVPର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା BJD
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର