ETV Bharat / state

ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜନୀତି ଗରମ: କାହା ସହ Gen Z ? ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ?

'ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ, Gen Z ମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ପ୍ରଭାବିତ କରି ହେବ ସେମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ପାଇଛନ୍ତି'- ବିଜେପି। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ

Politics hot after student elections: Where is Gen Z going? BJD or BJP?
ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜନୀତି ଗରମ: କାହା ସହ Gen Z ? ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ? (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 18, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gen Z is with BJD or BJP?, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା GEN Z କାହା ସହ ? ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ? ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦାବି ଓ ପ୍ରତିଦାବି । ବିଜେଡି କହୁଛି, ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି କହୁଛି, ମୋଦିଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ।

ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜନୀତି ଗରମ: କାହା ସହ Gen Z ? ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ? (ETV Bharat Odisha)



ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଆସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଏବିଭିପି ତୁଳନାରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଅଧିକ କଲେଜରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ GEN Z ବିଜୟୀ ଦଳ ସହ ରହିଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଏବିଭିପିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ୍ୱର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଦେଶର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସମସ୍ତ ବିଜୟୀ ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ପରିଚୟ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ।

ଏପଟେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଜି ବି ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି । କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ହେଉଛି ନେତୃତ୍ୱ ଗଢ଼ିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚ । ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ । ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସମେତ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବ୍ୟାପକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ସେ ଏବିଭିପି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା । ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ । ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ନେତା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ସୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ, Gen Z ମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ପ୍ରଭାବିତ କରି ହେବ ସେମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ପାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ସୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ GenZ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ପ୍ରଭାବିତ କରି ହେବ ସେମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ଵାଳ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ‘ନବୀନଙ୍କ ଦାବି ଅମୂଳକ ଓ ଅସତ୍ୟ’: ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜବାବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ABVPର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା BJD

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BJP ON STUDENT ELECTION
STUDENTS UNION ELECTION
ଓଡିଶା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ
ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ
GEN Z IS WITH BJD OR BJP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.