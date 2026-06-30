ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି; ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଲେ ବିରୋଧୀ, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା
ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମାଳ ମାଳ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, କଂଗ୍ରେସ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପଥ ବାଛିଚି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : June 30, 2026 at 2:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମାଳ ମାଳ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣା ଏବେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବିର ସ୍ୱର ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟଗତ, ଭାଷାଗତ ଓ ସମ୍ପାଦନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଅଭିଭାବକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପରେ ସରକାର ସଂଶୋଧନର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହା କେବଳ ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଭକ୍ତ
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ନା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ?' ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ସଂଶୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ତାହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବକୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ କି ' ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେଉଁ ପ୍ରେସରେ ଛପାଗଲା, କିଏ ଛପିଲା ଓ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମ ଦିଆଗଲା, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ବିଜେପିର ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଏହି ପୁସ୍ତକ ଛପାଇଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି।
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ-ପିସିସି ସଭାପତି
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଖେଳିବାର ଅଧିକାର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାହିଁ। ଭୁଲ ବହି ବଣ୍ଟନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ଲାଗୁ ପଛେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ପରେ ନୂଆ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ। ଏହା ସହ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ' ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବ କଂଗ୍ରେସ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଦଳ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏପରିକି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତ୍ରୁଟିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁଣବତ୍ତା ସହ ଯୋଡ଼ି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, କଂଗ୍ରେସ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପଥ ବାଛିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଯଦି କେବଳ ସଂଶୋଧନ କରି ବିବାଦକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ "ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡ଼ାଇବା" ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚାପର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିବାଦ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟିରୁ ବାହାରି ରାଜ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବନି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି, ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ'- ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ତ୍ରୁଟି: ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ ଭୁଲ୍, ମାନିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ