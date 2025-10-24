ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି; ରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡି, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜବାବ ଦେଲା ବିଜେପି

ETV Bharat / state

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇଦଳ ବିଜେଡି-ବିଜେପି । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠାଇ ଆଣି ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଚିହିଁକି ଉଠିଛି ବିଜେଡି । ଶାସକ ଦଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଇଛି । ଏହା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଜେଡିକୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇଛି ଶାସକ ବିଜେପି । ରାଜନୈତିକ ସ୍ଵାର୍ଥ ପଦାରେ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ ବିଜେଡ଼ି ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ଆଜି ସେହି ଦଳ ଆଇନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି ।

ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଭଳି ଏକ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଘଟଣାର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ବିଜେଡି । ତେଣୁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି, ଓଡିଶା ଉଚ୍ଚନ୍ୟାୟାଳୟର ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡି ।

ବିକ୍ରମଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଜେଡିର ଶୋଭାଯାତ୍ରା

ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଭାବରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଦଳ । ଏ ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ହିଲପାଟଣା ଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ନାମରେ ଯେପରି ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂପୃକ୍ତ ନଥାଇ ଗିରଫ କରିଛି ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛି ଦଳ ।

ବିଜେଡିର ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗାନ୍ଧିନଗର ଛକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ସଭାରେ ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏହି ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏଠାରେ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଆଗକୁ ନୁଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଶାସକ ବିଜେପି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଗିରଫ କରିଛି ।

ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ , ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର , ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ , ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଛାତ୍ର, ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳା ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ଯେଉଁ ଦଳ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ କହୁଥିଲା ସେ ଆଜି ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରୁଛି-ବିଜେପି

ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦଳ କହୁଥିଲା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଆଇନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ସେ ଦଳ ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । ବିଜେଡିର ଏପରି ମାନସିକତା ଲୋକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଗୁରୁବାର ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଭଳି କହି ବିରୋଧି ବିଜେଡି ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ।

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି କହିଛି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଧିବାବେଳେ ଆଇନକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହୁଥିଲା । ଏବେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ଏହି ଦଳ ବାଟ ଓଗାଲୁଛି । ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଵାର୍ଥ ପଦାରେ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କାରେ ବିଜେଡ଼ି ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ଗୁରୁବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସରୋଜ ସାବତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହା ଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗତ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଗିରଫ ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ହତ୍ୟା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି । ଏପରି କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଳିନ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ହୀନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଜିଲ୍ଳାବାସୀ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ବିଜେଡି

ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରୀକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଓ ନିଷ୍ଠା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ । ସ୍ୱର୍ଗତ ପୀତବାସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ପରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦଳର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଓ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଘଟଣାର ପୂର୍ବଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ମାନଚିତ୍ର ଦଲିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଅନୁଭବୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପୀତବାସଙ୍କୁ ସଂଯୋଜକ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୀତବାସଙ୍କୁ ଗୁଳି ଖବର ପାଇବା ପରେ ତତକ୍ଷଣାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅକର୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତ୍ଵରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ

ବିଜେପି କହିଛି, ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାତି ତମାମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ କେବଳ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କ ଅସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ସତ ଚାପି ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ମିଛ ଆସ୍ଫାଳନ କଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ । ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ରହିଥିବା ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା । ସେହି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରେ ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ କାହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ ।

ଦଳ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଥାଇ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡ଼ିର କହିବା ଅଧିକାର ନାହିଁ । ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅମଳରେ କେତେଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା, ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାହାର ଫାଇଲ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି । ସେଇଟା ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି ।

ପୋଲିସ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିଜେଡ଼ି ହୀନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି

ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତପ୍ତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିଜେଡ଼ିର ହୀନ ଉଦ୍ୟମକୁ ଜନସାଧାରଣ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତବାରିସି ହୋଇଥିବା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ । ଏଭଳି ଟିପ୍ପଣୀକୁ ବିଜେପି ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଦଳ । ଏଭଳି ସ୍ପର୍ଶକାତର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଅଭିଯୋଗ ନିଜ ଅପରିପକ୍ଵତା ଏବଂ ପିଲାଳିଆମିର ପରିଚୟ ବୋଲି ଆଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଦଳ ।

ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ ଅନିଲ କୁମାର, ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନସାମନ୍ତରା, ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ପତି, ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଟି ଗୋପି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁନିଲ କୁମାର ସାହୁ , ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ କିରଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗଙ୍ଗଦେବ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

