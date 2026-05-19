ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଥଇଥାନ, ପରିବହନ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିରାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି ।ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୀବ ରାୟ
Published : May 19, 2026 at 10:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଏଗାର ବର୍ଷ ଧରି ଆରମ୍ଭ ନ କରିବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଥଇଥାନ, ପରିବହନ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିରାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଊପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦୀର୍ଘ ଏଗାର ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋଦି ସରକାର କେବଳ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଆୟୁଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ମୁଖପାତ୍ର ଜଗଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି ଊପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୩୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ୫ ହଜାର ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି ସରକାର କହୁଥିବାବେଳେ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ୮ ହଜାରରୁ ୧୦ ହଜାର ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା । ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଊପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ବି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ତାହା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ୟୁପିଏ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିବା ୫ ଦଶମିକ ୩୩ ମିଲିଅନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଶାଖାପଟଣା (1.33 ମିଲିଅନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍), ମାଙ୍ଗାଲୁର (1.5 ମେଟ୍ରିକ ମିଲିଅନ ଟନ୍) ଓ ପାଦୁର (2.5 ମିଲିଅନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍) କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଂପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ହିଁ ଊଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏନଡିଏ ସରକାର ପକାଇ ରଖିଛି ।
ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗତ 2013 ମସିହାରେ ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଊଁ ଭୟାବହ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାର ଶକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଭୂତଳ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଏଠାରେ ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହ ମିଥେନ ଓ ଉଷ୍ମୀୟ ଜୈବ ଯୌଗିକ (VOC) ଗ୍ୟାସ ଲିକେଜ୍ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବିଷାକ୍ତ ବେଞ୍ଜିନ, ଟୋଲୁଇନ୍ ଏବଂ ଇଥାଇଲ ବେଞ୍ଜିନ ଭଳି ଅଶୋଧିତ ତୈଳରେ ଯେଊଁ ସବୁ ଅସ୍ଥିର ଉପାଦାନ ରହିଛି ତାହା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଂଚଳରେ ଭୁଗର୍ଭ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ନାନାଦି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଥେନ କିମ୍ବା କ୍ଷୟକାରୀ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ ଗ୍ୟାସର ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାହିଁକି ମୋଦି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ? ସରକାରଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଊଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ । ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସଂପଦ କେବଳ ବେସରକାରୀ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଙ୍କ ହାତରେ ଶାଗ, ମାଛ ମୂଲ୍ୟରେ ଟେକିଦେବା ଜାଣିଛି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଥାପନ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାଭାବେ ଊଭା ହେଲାଣି । ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସରକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦମନଲୀଳା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହିଁ ।
ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ଏହି ଅଶୋଧିତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ବିସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଂଚଳର 8ରୁ 10 ହଜାରରୁ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଊ, ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଊପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ।
ସେହିଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଠୋସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ । ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏ ସଂପର୍କରେ ଥିବା ନିୟମାବଳୀକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ।
ତେଣୁ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ? ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଊଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଭୁଲରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି କାମ, ସହିପାରନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ କ୍ଷତି - Mutual fund Investment
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ବନ୍ଧା ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର