ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ: ନବୀନଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା
ଭାରତୀୟ ଦଳର ହକି ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା, ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ରାଜନୀତିକରଣର ଅଭିଯୋଗ l ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 30, 2026 at 10:49 PM IST
Hockey India jersey controversy ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପାରମ୍ପରିକ ନୀଳ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ବିରୋଧ କରି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁବାର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନୀଳ ଜର୍ସି କେବଳ ଏକ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ଐତିହ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ଭାବାବେଗର ପ୍ରତୀକ ।
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ନୀଳ ଜର୍ସି ସହ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭାବନା ଜଡ଼ିତ ରହିଛି । ବିଜୟ ହେଉ କି ପରାଜୟ, ଦେଶବାସୀ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହସିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଭଳି ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ପଦକ ଜିତିଥିବାବେଳେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଜିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
I am deeply anguished to know that the legendary colour of the Indian hockey team’s jersey has been changed to saffron. The iconic shade of blue of the Indian hockey team is not just a colour. It is an emotion associated with the nation’s sporting heritage.— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) July 30, 2026
For decades, this… pic.twitter.com/4cgXOvpxdJ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅଶୋକ ଚକ୍ରରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପ୍ରେରଣା ଆସିଛି । ତେଣୁ ଏହି ରଙ୍ଗ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ । ଏହା କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ବୋଲି ନବୀନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ପ୍ରାୟୋଜକ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆଗକୁ ଆସି ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଦଳର ପ୍ରାୟୋଜକ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଥିଲା । ଏହାପରେ ୪୧ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଜିତିଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଯିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ, ଜାତୀୟ ହକି ଦଳର ପରିଚୟକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯିବ, ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ନୀଳ-ଧଳା ଧାଡ଼ି ଓ ବ୍ରାଜିଲ୍ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଜର୍ସି ଏକ ପରିଚୟ, ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ହକି ପାଇଁ ନୀଳ ଜର୍ସି ଦେଶର ସାମୂହିକ ସ୍ମୃତିର ଏକ ଅଂଶ । ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ଐତିହ୍ୟକୁ ମିଟାଇବାର ଏକ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ, ବିଭାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଯଦିଓ ସରକାର ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ କୋଠାବାଡ଼ି, ବସ୍ ଏବଂ ପୋଲର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଧାରା ଜାତୀୟ ହକି ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ହକି ଭଳି ଜାତୀୟ ଖେଳକୁ ରାଜନୀତିରେ ଟାଣିବାର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।
ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି । ନୂତନ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ବିଶ୍ୱ କପ୍ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ । ଏହି ନୂତନ ଜର୍ସି ଆସିବା ପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ‘ନୀଳ’ ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇ ‘ଗେରୁଆ’ କରିବା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଗୁରୁବାର ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ପଡ଼ିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଭଳି ରଙ୍ଗ ରଖାଯାଇଥିବା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ।
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ନୀଳ ଜର୍ସିକୁ ନେଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି । ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବ ଜର୍ସି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଥିଲା ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପିଚ୍ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ଥାଏ । ତେଣୁ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୀଳ ଜର୍ସି ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ନିଜ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାକୁ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୀଳ ବଦଳରେ ଗେରୁଆ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚ୍ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗକୁ ବାଛିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ସାହାସ, ବଳିଦାନ ଓ ଜାତୀୟ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ରହିଛି ।
ଏହା ସହିକ ହକି ଟିମ୍ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଏହା କୌଣସି ନୂତନ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ କପ୍ ବେଳେ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଡିଜାଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ସମୟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ‘ଗେରୁଆ ଜର୍ସି’କୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର