ETV Bharat / state

ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ: ନବୀନଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା

ଭାରତୀୟ ଦଳର ହକି ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା, ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ରାଜନୀତିକରଣର ଅଭିଯୋଗ l ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Politics has started over changing the color of the Indian hockey team's jersey: Naveen strongly criticizes
ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ: ନବୀନଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 10:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hockey India jersey controversy ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପାରମ୍ପରିକ ନୀଳ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ବିରୋଧ କରି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁବାର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନୀଳ ଜର୍ସି କେବଳ ଏକ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ଐତିହ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ଭାବାବେଗର ପ୍ରତୀକ ।

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ନୀଳ ଜର୍ସି ସହ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭାବନା ଜଡ଼ିତ ରହିଛି । ବିଜୟ ହେଉ କି ପରାଜୟ, ଦେଶବାସୀ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହସିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଭଳି ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ପଦକ ଜିତିଥିବାବେଳେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଜିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।



ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅଶୋକ ଚକ୍ରରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପ୍ରେରଣା ଆସିଛି । ତେଣୁ ଏହି ରଙ୍ଗ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ । ଏହା କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ବୋଲି ନବୀନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ପ୍ରାୟୋଜକ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆଗକୁ ଆସି ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଦଳର ପ୍ରାୟୋଜକ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଥିଲା । ଏହାପରେ ୪୧ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଜିତିଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଯିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ, ଜାତୀୟ ହକି ଦଳର ପରିଚୟକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯିବ, ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ନୀଳ-ଧଳା ଧାଡ଼ି ଓ ବ୍ରାଜିଲ୍ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଜର୍ସି ଏକ ପରିଚୟ, ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ହକି ପାଇଁ ନୀଳ ଜର୍ସି ଦେଶର ସାମୂହିକ ସ୍ମୃତିର ଏକ ଅଂଶ । ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ଐତିହ୍ୟକୁ ମିଟାଇବାର ଏକ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ, ବିଭାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଯଦିଓ ସରକାର ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ କୋଠାବାଡ଼ି, ବସ୍ ଏବଂ ପୋଲର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଧାରା ଜାତୀୟ ହକି ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ହକି ଭଳି ଜାତୀୟ ଖେଳକୁ ରାଜନୀତିରେ ଟାଣିବାର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ‘ଗେରୁଆ ଜର୍ସି’କୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ
ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ‘ଗେରୁଆ ଜର୍ସି’କୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ (IANS)




ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି । ନୂତନ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ବିଶ୍ୱ କପ୍ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ । ଏହି ନୂତନ ଜର୍ସି ଆସିବା ପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ‘ନୀଳ’ ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇ ‘ଗେରୁଆ’ କରିବା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଗୁରୁବାର ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ପଡ଼ିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଭଳି ରଙ୍ଗ ରଖାଯାଇଥିବା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ।

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ନୀଳ ଜର୍ସିକୁ ନେଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି । ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବ ଜର୍ସି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଥିଲା ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପିଚ୍ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ଥାଏ । ତେଣୁ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୀଳ ଜର୍ସି ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ନିଜ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାକୁ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୀଳ ବଦଳରେ ଗେରୁଆ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚ୍ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗକୁ ବାଛିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ସାହାସ, ବଳିଦାନ ଓ ଜାତୀୟ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ରହିଛି ।

ଏହା ସହିକ ହକି ଟିମ୍ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଏହା କୌଣସି ନୂତନ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ କପ୍ ବେଳେ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଡିଜାଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ସମୟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ‘ଗେରୁଆ ଜର୍ସି’କୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

HOCKEY JERSEY CHANGE
HOCKEY INDIA JERSEY CONTROVERSY
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି
HOCKEY INDIA
HOCKEY INDIA JERSEY CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.