ସମାଧାନ ହେଉନି ସମସ୍ୟା; ଗୁମ୍ଫା ଯାତ୍ରାରେ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ବୟକଟ କଲେ ଚାଷୀ
ଉଠୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ, ସମାଧାନ ହେଉନି ସମସ୍ୟା । ଗୁମ୍ଫା ଯାତ୍ରାରେ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ବୟକଟ କରି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ତବଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ।
Published : February 3, 2026 at 5:53 PM IST
ସମ୍ୱଲପୁର: ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ । ଉଠିଲାନି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ, ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ଼ାକିଲେନି ଲୋକେ । ଆଜ୍ଞା ହଁ ! ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏଭଳି ଏକ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକ ତବଲା ଗାଁର ଲୋକେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଗାଁରେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ 'ଗୁମ୍ଫା ଯାତ୍ରା'। ଏହା ଏକ ଚାଷୀ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଅଟେ । ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଉଣା ଅଧିକେ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗାଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଶାସକ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନାହିଁ । କୌଣସି ଦଳର ସରକାର ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏପରି କି ଯଦି କୌଣସି ରାଜନେତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଗୁମ୍ଫା ଯାତ୍ରାରେ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ବୟକଟ୍:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ,ଏହି 'ଗୁମ୍ଫା ଯାତ୍ରା' ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହା 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା ଅଟେ l ଏହି ଯାତ୍ରା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇ ଆସୁଛି l ଗାଁ ପାଖ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି l ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଐତିହାସିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି l ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଇଂରେଜଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ । ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ l ଏହାସହ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ମହାଦେବ l ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଏଠାରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଅପୁତ୍ରିକଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ l ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ନହୋଇ ମରୁଡି ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପର ଗୁମ୍ଫାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା l ତେଣୁ ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ l ତେଣୁ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଏଥର କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ଏପରି କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ:
ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ମୟ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେ ବେଳେ ବର୍ଷା ନହୋଇ ମରୁଡି ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଁର ଲୋକେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ 3ରୁ 4 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଯାତ୍ରାର ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି । ହେଲେ ଏଥର କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନାହିଁ । କାରଣ ଆମ ଗାଁଟି ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଟେ ଓ ଆମ ଅଞ୍ଚଳଟି କୃଷକମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭୟ କରନ୍ତି । ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନାହିଁ । ତେଣୁ ସେହି ଆକ୍ରୋଶରେ ଆମେ ଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିରୋଧୀ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହୁଁ ।"
ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ:
ସେହିପରି ଗୁମ୍ଫା ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ବହୁ ପୁରୁଣା । ଏହା 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା । ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି l ବିଶେଷ କରି ନିଃସନ୍ତାନମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି l ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ, ଏଥର ରାଜନେତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି l "
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ:
ଗାଁର ଅନ୍ୟଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଶାନ୍ତନୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ, ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଯାତ୍ରା ଏକ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା, ଏହାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ l ତେବେ ଏଥର ସରକାର ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେଣି l ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଏଥର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ଏଥର ଆମେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୟକଟ କରିଛୁ l ମୁଖ୍ୟତଃ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ଅତିଥି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।
