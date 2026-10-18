ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଲେ କି ପାଣ୍ଡିଆନ ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା
ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ, ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର
Published : October 18, 2026 at 10:45 AM IST
ପୁରୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପରେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି କି ? ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ପୁରୀରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ।
ଫେରିବେ କି ପାଣ୍ଡିଆନ୍?
2024 ଜୁନ ମାସ ପର ଠାରୁ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟରେ ରହି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତା ଅତୀତରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପତ୍ନୀ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇବାରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତ ଥିବା କୁହାଯାଏ । ଦଳ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସତ୍ୟତା ଥିବା ଶନିବାର ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହାପରଠାରୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଖୋଲାଖୋଲି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲା । ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନୂଆ ସମୀକରଣର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏହି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି । ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ପୁଣି ଭୂମିକା ନେବେ କି, ନା ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଗସ୍ତ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ତେବେ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବା ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ।
ସାଂସଦଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ:
ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଥିବା ଅବସରରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମରେ ଏହି ଆତ୍ମୀୟ ସାକ୍ଷାତ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଭକ୍ତିଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସର୍ବୋପରି ।"
ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଓ ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲର ନଜର ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର