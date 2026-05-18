ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେପିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଆଣିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ
ବ୍ରଜରାଜନଗର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : May 18, 2026 at 10:15 AM IST|
Updated : May 18, 2026 at 10:34 AM IST
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦଳ ନଜର ଆସିଛି । ଅନେକ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଖୁଲମଖୁଲା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି
ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଖୁଲମଖୁଲା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରଘୁନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ।
ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ
ସେପଟେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଟିକେତ ସାହୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରଘୁନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସହ ନକଲ ଦସ୍ତଖତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଟିକେତ ସାହୁ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗଠନୀୟ ଅନୈତିକତା ଓ ମାନସିକ ପ୍ରତାରଣାର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ସଂଗଠନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଉଛି । ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାତାର ମାନସିକ ଚାପ ପକାଯାଉଛି । ଏହା ସହ ସଂଗଠନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବରେ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ନକଲ ଦସ୍ତଖତ ବ୍ୟବହାର କରି ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଓ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସେ ସଂଗଠନୀୟ ନୀତି ବିରୋଧୀ ଓ ଗୁରୁତର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ’’।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବାବେଳେ ଏନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ । ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଉଠିଥିବା ଏହି ବିବାଦ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସଭିଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲଙ୍କ ଘୋଷଣା, 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମସିଏଲ ସିଏସଆର ପାଣ୍ଠିରୁ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମେଟାଲିକ୍ସକୁ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ; ପୁନଃଥଇଥାନ ନ କଲେ ୧୩ରୁ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା